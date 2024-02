„Za nejdůležitější věc při nakládání s penězi lze oprávněně považovat pořádek a systém. To určuje přesně zákon o účetnictví. Pokud se ve spolku, jakým je Sokol, ztratí za 3,5 roku 40 mil. Kč, jde o cca 11,5 mil. Kč ročně a nikoho to nepřekvapuje, tak se dá říct, ze to hovoří za vše,“ uvedl na dotaz Deníku starosta Sokola Praha Vršovice Rudolf Doucha, který dříve pracoval jako soudní znalec v oboru ekonomie se specializacemi na finanční analýzy, účetnictví a posuzování podnikatelských záměrů.

Starostové Sokola jsou opatrní

Doucha se podle svých slov nechce stavět do role soudce a vyslechnuté informace bere s určitou rezervou, protože je nemá potvrzené potřebnými doklady. Opatrné reakce mají i další oslovení pražští starostové sokola. „Na otázky týkající se zpronevěry peněz v ČOS vám neodpovím, rád si počkám na závěry vyšetřování kompetentních orgánů,“ uvedl starosta Sokola Karlín Ivan Fröhlich. I podle starostky sokola Braník I Barbary Škopové jsou vyjádření v tuto chvíli předčasná.

Deník oslovil třináct pražských sokolských tělovýchovných jednot s žádostí o vyjádření. Většina nakonec reagovat nechtěla. Z oslovených odpověděli čtyři zástupci pražských organizací.

Samotná starostka ČOS Hana Moučková informovala sokolské jednoty o případu dopisem, který byl směřován ke všem jednotám v rámci ČOS. Některé sokolské župy chtějí s rozhodnutím o jejím odvolání počkat na mimořádný výbor, kde se má Moučková ke kauze vyjádřit. Její asistentka, která peníze údajně zpronevěřila, si vzala život ve chvíli, kdy byla trestná činnost odhalena.

Je cítit nesouhlas s vedením

Z oslovených pražských sokolských organizací je ale cítit mírný nesouhlas s vedením organizace. „Aktuálně nejsme členy České Obce Sokolské, protože právě kroky vedení nás donutili vystoupit a založit vlastní spolek,“ uvedl třeba Šimon Zmátlo z TJ Sokol Praha Krč.

Podle starosty vršovického Sokola Rudolfa Douchy na něj informace o zpronevěře udělala dojem, že nešlo o semknutý kolektiv pracující pro blaho organizace, v tomto případě ČOS, neboť je možné oprávněně považovat za mimořádně nepravděpodobné, že nikdo za tři a půl roku nepojal podezření, že něco není v peněžních platbách v pořádku.

„Pakliže to tak ale opravdu bylo, tím spíše tam ti lidé skutečně neměli co dělat,“ uvedl s tím, že i v TJ Sokol Praha Vršovice dělají kontrolu stavu všech 17 účtů každý měsíc. Jakékoliv odchýlení od minulého stavu si potvrzují. Jakýkoliv sebemenší výdaj „podepisují“ dva lidé a kontroluje je ještě sama účetní. „Je to zákonná, byť i ta nejjednodušší verze, kterou lze použít a která, pokud je prováděna řádně, vylučuje jakékoliv únik peněz,“ dodal s tím, že podporu z vedení nikdy jako organizace nepociťovali a jemu osobně by tito lidé z ČOS nechyběli.

Všichni představitelé sokolských jednot se shodují, že kauza nemá vliv na práci samotných tělocvičných jednot v metropoli a regionech. "Každá jednota si hospodaří na sebe, my máme svoje účetnictví a všechno tak, jak to má být. Ale samozřejmě je to nepříjemné pro celý Sokol," řekl Deníku představitel jedné z jednot.