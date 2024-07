Na Václavském náměstí, z jehož spodní části průvod vycházel, se Deník potkal s několika výpravami, s nimiž hovořil již v sobotu odpoledne: po jejich příjezdu na vršovické nádraží. Do Prahy dorazily plné elánu a nadšení, těšíce se na nadcházející program – a na tom se nic nezměnilo ani po prvních hodinách a první noci strávené v metropoli. Potvrdily to například ženy z Kroměříže-Postoupek.

„Moc se ním tu líbí. Odpoledne jsme měly spoustu výletů po městě, navštívily jsme restaurace, byly jsme ve Stromovce – takže jsme si to krásně užily. První dojmy jsou skvělé; jinak se to říci nedá,“ shodovaly se jedna přes druhou. Pochvalovaly si i pobyt v ubytovacím zařízení sester dominikánek v Černé ulici. Ten s poděkováním hodnotily slovy jako „spokojenost“ a „hezký přístup“.

Že se v Praze jejich výpravě líbí, řekla Deníku také sokolka z Velkých Bílovic. Zrovna ona i s další částí party byla v pestrobarevném sokolském davu k nepřehlédnutí díky oblečení v lidových krojích: dodržování tradic je u nich na Břeclavsku zvykem – a kroj ke slavnostním příležitostem prostě patří. Pochvaluje si i ubytování ve škole. Zatím jsou dojmy jen příznivé – a všichni se už těší na společné cvičení.

Že je to v Praze výborné, řekly Deníku i ženy z Uherského Brodu. „Zatím jsme zažily jen srandu a krásné emoce,“ potvrdila jedna z nich. A ubytování? „Krása,“ hodnotí, „spíme v penzionu na Žižkově.“ Jejich první cesta v metropoli vedla do Národního muzea.

Pochvalně se vyjádřila i zástupkyně Frýdku-Místku, která má už za sebou zkušenost s účastí na několika sletech. „Všechno klape, všechno v pořádku; jsme spokojeni. I ubytování je v pohodě: jsme na Koleji 17. listopadu. Za sebe i za ostatní tedy může nyní jen chválit: „Všechno klape, všechno je v pořádku – jsme spokojeni.“ Výhradu má pouze jedinou: vůči vedru. I tak si prý hned první den, záhy po příjezdu, děvčata vyrazila porozhlédnout se po okolí.

Sokolská mládež ze Zelinkovic si do Prahy přijela užít nejen sledové dění, ale i další program v metropoli. | Video: Deník/Milan Holakovský

Stejnou kolej pochválila i členka výpravy z Nového Jičína a Zelinkovic, což je součást nedalekého Frýdku-Místku. Také jejich tým hned po příjezdu vyrazil poznávat Prahu: „Byly jsme v České televizi a také se podívat na medúzy,“ připomněla návštěvu expozice v pankráckých Arkádách. Plány, co ještě chtějí vidět, když budou mít volno, jsou ale rozsáhlé, připomněla s tím, že program mají připravený i pro dětské účastníky. Řekla to právě ve chvíli, kdy se ukázalo, že tahle parta pamatovala předem opravdu na všechno: kdosi vytáhl postřikovač naplněný vodou, sloužící jako ruční mlžítko nabízející osvěžení. V horku velmi vítané, jak naznačily výrazy obličejů: nikoli pouze spokojené, ale přímo blažené.

Ubytování, tentokrát na Masarykově koleji v Dejvicích, si slovem „perfektní“ pochvaloval také Josef Vlk z Podivína na Břeclavsku. „Žádná tělocvična; my už jsme takoví pohodlnější,“ usmál se. Společně s ním za sousedící Velké Bílovice cvičí 84letá Adéla Mrázková; původně Ostravy, která se však přestěhovala ze severu na jižní Moravu: právě do Velkých Bílovic. Dojmy z Prahy označila za dobré. Sletové dění ostatně velmi dobře zná: účastní se už po sedmé: „Začínala jsem coby studentka v roce 1955, tehdy na spartakiádě – a končím jako stařenka v roce 2024. Za šest roků už asi nepojedu – ale neví se….“ „Já jsem tu poprvé,“ navázal mladší sokolský bratr a spolucvičenec Vlk. „A nemůžu si to vynachválit,“ konstatoval.

Sokolka Adéla Mrázková z Velkých Bílovic přijela cvičit do Prahy na slet, i když je jí už 84 let – elánu má však víc než leckteré ženy ve 48. | Video: Deník/Milan Holakovský

Z jihu Moravy přijeli také například sokolové ze Bzence. „Jsme tu s dětmi na všesokolském sletu podruhé – a jsme nadšeni: atmosféra je úžasná; bájená,“ řekla Deníku jedna z dospělých členek výpravy. A hned po příjezdu v neděli odpoledne bylo rušno: „Byli jsme na nácviku skladby Rocková symfonie,“ odkázala na společnou skladbu mužů a žen, „a děcka si užila Střelecký ostrov. Všechno prý zatím vychází podle představ, jaké účastníci měli, když se do Prahy těšili.

„Je to tady skvělý,“ svěřovaly se i zástupkyně sokolské organizace z Žalkovic u Kroměříže, jež si jako první zážitek v Praze dopřály zmrzlinu. A pochutnaly si. „Je to super; nádhera, jsem moc šťastná, že jsem tady,“ přikývla i další členka týmu, když zazněla výzva, ať promluví také mladší holky. A ubytování? „Pecka; spíme v Edenu a je to skvělé – paní tajemnice se o nás moc dobře postarala,“ doplnila. I nejmladší účastnice této výpravy potvrdila, že se jí v Praze náramně líbí. „Tedy – až na bezdomovce a nějaké divné lidi,“ upozornila na pohled, který z domova na Hané nezná.

Sokolky z Újezdu u Brna si z Prahy odvezou spoustu sletových zážitků – na ty spojené s ubytováním však rády vzpomínat nebudou. | Video: Deník/Milan Holakovský

Vážnější stesky tak Deník slyšel pouze od jedné party – účastnic sletu nedoucích ceduli Újezdské ženy; přijely z Újezdu u Brna. Vesele se smějí, když se svěřují, že hned v neděli po příjezdu už stihly navštívit diskotéku v blízkosti kolejí, kde jsou ubytovány – a užít si to tam. Pak se asi bude v Újezdu ještě vzpomínat na historku spojenou s čekáním na pražský autobus. Co se přihodilo, se však Deník nedozvěděl: „Ale ne, to neříkejte. Radši ne; bylo to tam tělo na tělo.“ A co se říci může? „Zatím úplně výborný!“ Smích však utichne a hlasy zvážní, když dojde řeč na ubytování na koleji v Kunraticích. Zazní i hodnocení hovoří o „nejhorším místě okolo Prahy“. „To tedy bylo přivítání. Ubytování není moc hezké, opravdu velmi špatné – ale pak jsme to vykompenzovaly tou restaurací, je slyšet hlasy jeden přes druhý. Újezdské ženy se sice nemohou shodnout, po které řece se kolej, kdy jsou ubytovány, vlastně nazývá – zajedno jsou ale v jednom mínění: nebylo by škodu, kdyby se tam podívali hygienici.

A pražské ceny? Ty nikoho neodradí, shodovali se oslovení účastníci sokolského sletu. Jednak se počítá s tím, že při cestě do metropole se něco utratí – a potom: jestli si prý Pražáci myslí, že třeba na Moravě je výrazně levněji, jde o omyl. „Je to jak kde – ale kolikrát je to tady i levnější než u nás, kde také šly ceny nahoru,“ shrnuly svou zkušenost ženy z Postoupek.