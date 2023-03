Výročí Ševčenkova narození si vedení ukrajinské ambasády připomíná každoročně, a to nejen u jeho sochy na náměstí Kinských. Pravidelnou zastávkou také bývá dům v centru Prahy, kde bylo poprvé vytištěno jeho dílo Kobzar v necenzurované podobě.

Zdroj: Youtube

To připomíná pamětní deska na domě v Opletalově ulici číslo 929/22 (přesněji na jeho boční stěně z ulice Politických vězňů). Uvádí: „Památce velikého básníka Ukrajiny a revolucionáře Tarase Ševčenka 1814–1861. Jeho kniha básní ‚Kobzar‘ vyšla poprvé bez cenzury v úplném znění z Grégrovy tiskárny v tomto domě v Praze r. 1876.“

Množství květin u sochy je však letos výjimečné: tolik jich u básníkových nohou neleželo ani v roce 2014, kdy se připomínalo 200. výročí jeho narození. Už v té době u pietních aktů nechyběli ani žáci Ukrajinského gymnázia v Praze. Nyní je patrné, že vzhledem k přílivu válečných uprchlíků v Praze občanů Ukrajiny přibylo.

Socha Ševčenka stojí na náměstí Kinských již od roku 2009. Pomníky tohoto muže, vnímaného jako jeden ze symbolů ukrajinské kultury a oceňovaného i coby národní buditel, jsou časté nejen na Ukrajině, ale i v v řadě evropských měst.

Jeho životopisci se netají obdivem k tomu, co za 47 svého života v kultuře dokázal, jestliže 24 let prožil jako nevolník, pak devět let na svobodě, deset let ve vyhnanství (v souvislosti se svým zapojením do tajného Cyrilometodějského bratrstva) a nakonec čtyři roky pod policejním dohledem.

FOTO: U pomníku Tarase Ševčenka v Praze uctili památku obětí v ukrajinských měst

A k působení v kultuře se vlastně vesnický sirotek dostal oklikou: díky zjevnému výtvarnému nadání mu vrchnost umožnila jít se učit malířem pokojů, načež se dařilo rozvíjet další kontakty.

V Praze ale není jediným představitelem ukrajinské kultury, jehož památka je takto viditelně připomínána. Přednedávnem, v roce 2021, například tehdejší velvyslanec Jevhen Perebyjnys odhalil na domě v Lužické ulici číslo 1701/38 na Vinohradech pamětní tabulku Poslední adresa ukrajinskému knihovníkovi a bibliografovi Petru Zlenkovi.

Ten žil v Praze od roku 1923 a nejprve zde dokončil vysokoškolské vzdělání (původně začal studovat na kyjevské univerzitě, ale pak se dostal do armády: nejprve carské, ale po vyhlášení samostatnosti se přihlásil do ukrajinské). Dlouhodobě pracoval ve Slovanské knihovně v Praze, kde byl v letech 1936–1945 zaměstnán jako katalogizátor.

Během pražského pobytu se i samostatně věnoval odborné práci, zejména přípravě bibliografických tisků, a zapojoval se i do činnosti organizací zde žijících Ukrajinců: zvláště skautské organizace Plast a působil ve Vědeckém spolku Tarase Ševčenka.

Oslava svátku svatého Patrika: Irská plemena vyrazila na pochod Prahou

Mezi roky 1932 a 1938 také vydával a editoval časopis Ukrajinský týden. Prahu nedobrovolně opustil poté, co ho nedlouho po skončení druhé světové počátkem července 1945 zadržela právě v bytě na Vinohradech „protišpionská “jednotka SMERŠ lidového komisariátu vnitřních záležitostí neboli kontrarozvědky NKVD.

Putoval nejprve do věznice v Horlivce na Donbasu a pak byl převezen do gulagu Tajšet v Irkutské oblasti na Sibiři, kde v roce 1954 zemřel.