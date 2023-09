Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) svolal mimořádné zastupitelstvo na popud opozičního klubu ANO. „Na zastupitelstvo jdeme s tím, že chceme vysvětlení role Jiřího Pospíšila a lidí kolem něj, stejně jako nás zajímá, jestli finanční prostředky, které dostávala TOP 09 a STAN a používali je v kampaních, skutečně, jak vyplývá z článků a z toho šetření, mají spojitost s Dozimetrem. Za mě budeme navrhovat usnesení, aby Jiří Pospíšil převzal politickou odpovědnost,“ uvedl předseda zastupitelského klubu ANO Patrik Nacher.

Praha Sobě vyzvala Pospíšila k rezignaci, ANO chce mimořádné zastupitelstvo

Ve svolání mimořádného zastupitelstva klub ANO zástupci Prahy Sobě ale nepodpořili. Podle Nachera měli na připojení podpisů pět dní a neudělali to. „Nevím, co je za tím. Jestli jim jde o tu věc, nebo o něco jiného ve vztahu k Jiřímu Pospíšilovi. My v tomto duchu budeme chtít konzistentně vést mimořádné jednání. Budeme se ptát. Upřímně nevím, kdo nás v tom podpoří. Je to principiální věc, a proto mě zajímá, jak se k tomu postaví ostatní subjekty. Pokud to ostatní nepodpoří, nechť vysvětlí proč,“ uvedl Nacher.

Praha Sobě volá po rezignaci

Lídr Prahy Sobě Jan Čižinský jde na jednání s jasným záměrem. „Naším cílem je odvolání Jiřího Pospíšila a je jedno, zda to bude na řádném či mimořádném jednání zastupitelstva. Proto jsme vyzvali k jednání Piráty a STAN, abychom měli pro odvolání Jiřího Pospíšila i jejich hlasy,“ uvedl Čižinský s tím, že Piráti politickou odpovědnost za svého koaličního partnera alibisticky hází na SPOLU. „STAN, jehož politiky smetl Dozimetr zdaleka nejvíce, na naši výzvu k setkání a k definitivnímu odstřihnutí se od této kauzy nereagoval,“ dodal.

Piráti dříve uvedli, že politickou odpovědnost nese především koalice SPOLU. Jak dříve upřesnil předseda pirátského klubu Daniel Mazur, pokud bude Pospíšil v kauze obviněn, očekává jeho okamžitou rezignaci z funkce pražského náměstka pro kulturu. K obvinění zatím nedošlo.

Pospíšil vinu odmítá

Koaliční hnutí STAN podle svého pražského lídra, náměstka primátora Petra Hlaváčka, chce o situaci diskutovat v rámci koalice.

Pospíšil již dříve sdělil, že jakékoliv spojení s kauzou Dozimetr odmítá a rezignovat nehodlá. „Jsem přesvědčen, že politická kultura spočívá především v transparentnosti. Přesně z tohoto důvodu jsem podpořil svolání mimořádného zastupitelstva. Opětovné snažení Prahy sobě diskreditovat mou osobu a nepřímo i současné vedení města nepovažuji za férový politický boj. Nebudu podléhat lživým útokům politiků z Prahy sobě, za jejichž vládnutí a v gesci jejichž náměstka, kauza Dozimetr propukla,“ napsal v září na sociálních sítích.

Pražská TOP 09 odmítá výzvu Prahy Sobě rozpustit svou buňku

V kauze Dozimetr policie loni obvinila mimo jiné tehdejšího náměstka pražského primátora a starostu Lysolají Petra Hlubučka (dříve STAN), bývalého finančního ředitele dopravního podniku Mateje Augustína nebo podnikatele Michala Redla. Skupina obviněných podle policie systematicky obsadila klíčové pozice v podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat úplatky.