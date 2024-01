Úmrtí osmaosmedátiletého českého architekta, urbanisty a pedagoga Iva Obersteina oznámila Česká komora architektů, k jejímž zakládajícím členům architekt patřil. Oberstein se svým týmem vypracoval projekt sídliště pražského Jihozápadního Města, tedy oblasti Nových Butovic, Lužin, Stodůlek a tamního Centrálního parku.

Ivo Oberstein. | Foto: web Česká komora architektů

„Paneláky jsem nenáviděl, ale udělal jsem se svým týmem maximum k polidštění a vyřešení veřejného prostředí ulic, náměstí i prostor uvnitř bloků… brali jsme to jako ohromnou výzvu, chodili jsme po ostatních rozestavěných sídlištích, sledovali technologii sice rychlé, zato však značně hrubé výstavby. V maximální míře jsme se chtěli vyvarovat chyb, které jsme tam viděli. Měli jsme radost ze všeho, co se nám povedlo vyřešit lépe – byť to byly někdy jen zdánlivé maličkosti“, řekl Obstein podle České komory architektů v jednom ze svých rozhovorů v roce 2013.

Od roku 1976 až do roku 1989 vedl Atelier 7 v Projektovém ústavu výstavby hlavního města Prahy, v němž pracovalo na 75 odborníků. Mezi lety 1990–1994 působil Ivo Oberstein jako vedoucí architekt v Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy. Pod jeho vedením se začalo pracovat mimo jiné na novém Územním plánu Prahy či na urbanistických studiích Pražské památkové rezervace, Smíchova či generelu Vltavy.

V letech 1997 až 2002 pracoval Ivo Oberstein na urbanistickém řešení Slunečního náměstí s novou radnicí Prahy 13 (autorem návrhu radnice je architekt M. Haase), včetně základního rozvrhu ploch veřejného prostoru radnice a v tom samém roce realizoval spolu s Miladou Obersteinovou bytový dům s obchody v proluce ulice Dukelských hrdinů v Praze 7.

Od roku 1994 až do roku 2007 působil jako vědecký a pedagogický pracovník na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Ivo Oberstein je členem České komory architektů již od jejího založení. V roce 2013 získal tento přední český architekt a urbanista Cenu Obce architektů za celoživotní dílo.

v roce 2918 Cenu Jože Plečnika.