Praha – Smlouva mezi Prahou a firmou Metrostav na stavbu tunelového komplexu Blanka je podle vedení města od začátku neplatná. Praha stavbu nemůže dostavět ani převzít, tvrdí kontrolní odbor magistrátu. S materiálem se dnes na mimořádném jednání seznámili pražští radní. Primátor Tomáš Hudeček (TOP 09) řekl, že smlouvu nikdy neprojednala ani rada, ani zastupitelstvo. Mluvčí Metrostavu to označil za omyl.

Stavěnište jednoho z výjezdů tunelu Blanka v Praze Střešovicích. Tunelový komplex Blanka, který vzniká v Praze je největší podzemní stavbou budovanou v současné době v České republice. | Foto: Deník/Grzegorz Klatka

Praha dosud za stavbu zaplatila 25 miliard korun. Tunelový komplex by měl stát dohromady 36 miliard korun.

„Město bez legitimního důvodu vyplatilo desítky miliard korun a v tomto protiprávním jednání nemůže pokračovat," řekl Hudeček. Radní tak reagují na dnešní dopis, v němž Metrostav Praze oznámil přerušení stavby. Důvodem je to, že mu město nezaplatilo 2,1 miliardy korun.

Podle mluvčího Metrostavu Františka Poláka existuje usnesení rady, kde byla smlouva projednána. „My se všichni podle té smlouvy pět let chováme. Po komunikacích vybudovaných podle této smlouvy jezdí pražané autem a teď se budeme tvářit, že ta stavba neexistuje? Mně to připadá jako nějaký omyl, ale nejsem právník, tak to nemohu komentovat," řekl.

Město si nyní nechá vypracovat právní stanovisko k závěru kontrolního odboru. To má závěry odboru potvrdit, či vyvrátit. Z něj pak vyvodí další kroky včetně možných trestních oznámení.

Po advokátní kanceláři bude město chtít také odpověď na otázky zda bylo schválení smlouvy zastupitelstvem nutné pro její uzavření, zda tím byl porušen zákon a jaké je nutné pro nápravu učinit kroky. Magistrát chce také vědět, zda lze vyloučit, že při realizaci těchto kroků vznikne městu škoda a zda se tím někdo nevystaví trestnímu stíhání.

Za situaci podle primátora patrně nese odpovědnost někdejší vedení Prahy z éry exprimátora Pavla Béma (ODS). „Tento zásadní problém lze zcela jednoznačně přičíst právnímu diletantství vedení města z Bémova období a aroganci, která se projevovala nerespektováním zákonů a bezohledností vůči veřejným zájmům," řekl Hudeček. Náměstek Jiří Vávra (TOP 09) uvedl, že je Blanka „s největší pravděpodobností černou stavbou". Její zakonzervování by podle něj ročně vyšlo na 1,6 miliardy korun.

Analýzu kontrolnímu odboru prý město zadalo poté, co při ověřování dokumentů k Trojskému mostu, který je součástí stavby komplexu Blanka, zjistilo, že neexistuje původní schválená smlouva. „Přišlo se na to, že stejná situace je pro celý tunelový komplex Blanka," řekl Hudeček.

Další postup města v tuto chvíli není zcela jasný. Podle Hudečka by měla být právní analýza částečně hotova v pátek. Následně chce město jednat s Metrostavem a společně s právníky hledat způsob, jak právně celou situaci vyřešit. Vedení města se bude zabývat i variantou, že by právní cesta k vyřešení situace neexistovala.

Tunelový komplex Blanka se začal stavět v roce 2007. Komplex měří 5,5 kilometru, jeho součástí je nejdelší souvislý ražený tunel v Česku dlouhý zhruba 2,23 kilometru.