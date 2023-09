Smíchovské nádraží prochází změnou. Pěší lávka nad kolejemi půjde k zemi v říjnu

/VIDEO, FOTO/ V květnu začala první etapa modernizace stanice Praha-Smíchov. Dochází především k bourání infrastruktury včetně pěší lávky vedoucí přes koleje. Hotovo má být do konce listopadu, potom bude následovat druhá etapa – kompletní rekonstrukce. Ta potrvá tři až čtyři roky.

V první části dlouhodobé modernizace a proměny Smíchovského nádraží jsou slyšet především demoliční práce. Dochází k odstranění infrastruktury společného nádraží včetně dopravní kanceláře. Přesouvá se zázemí dopravce RegioJet, které má přesídlit pravděpodobně do pražských Malešic. Provizorní nástupiště 3b půjde do zkušebního provozu 9. října. Fungovat bude především pro vlaky linky S65 mířících z Prahy do Rudné.

Stavba nové lávky potrvá tři roky

Stejného dne dojde k uzavření pěší lávky. O deset dní později, 19. října v noci, plánuje Správa železnic snesení pěší lávky nad kolejištěm k zemi. V rámci druhé etapy modernizace nádraží, která se má uskutečnit od února příštího roku a trvat bude do roku 2027, plánuje Správa železnic výstavbu nové pěší lávky nad kolejištěm. Její poloha bude blíže k nádražní budově a ústit bude do ulice Radlická. Dojde tak k propojení přednádraží, nové čtvrtí Smíchov city a terminálu Dobříšská.

Nová bezbariérová pěší lávka má být hotová v září 2026. „Bude umístěná na fasádu severní části objektu,“ uvedl správce stavby Patrik Karadi s tím, že z nástupišť povedou výtahy, schody i eskalátory. Do výstavby nové lávky v místě ale náhradní nebude. Lidé budou muset místo obejít pěšky nebo využít MHD, což se setkalo s kritikou části obyvatel mimo jiné i na sociálních sítích.

V rámci druhé etapy dojde také ke kompletní rekonstrukci a přestavbě kolejiště celé stanice, výstavbě nových nástupišť bez bariér a jejich zastřešení. Do roku 2028 dojde k odstranění jižní části budovy a její náhrada čtyřpodlažní novostavbou. Zaměstnanci řízení provozu se přesunou do severní části, která je řešena v rámci modernizace stanice. Platforma terminálu stavebně překryje současnou budovu.

Podle zástupců Prahy bude terminál kompletně zastřešený a celá využitelná plocha použita k tomu, aby tam mohla být fotovoltaika, díky které si bude město moci požádat o dotaci z Evropské unie. Celé autobusové nádraží z Knížecí se přesune právě k novému terminálu s tím, že Knížecí se poté využije pro novou veřejně prospěšnou budovu.

Zdroj: Youtube

Doprava z jižní části by se tak zastavila u nového Smíchovského nádraží a dál by podle záměru města lidé pokračovali městskou hromadnou dopravou, na kole nebo pěšky. Na místě má pro tyto účely vzniknout i parkovací dům pro 900 aut a 600 kol. Na zajištění prací v rámci druhé etapy hledá Správa železnic nyní zhotovitele.

Omezení provozu

Z důvodu modernizace nádraží dojde k omezení provozu na lince S65, která vede z Prahy přes Hostivice do Rudné. Od 7. října dojde k úpravě jízdního řádu a prodloužení jízdních dob. Cestující pro dopravu budou moci využít zmiňované provizorní nástupiště 3b.

Hlavní etapa prací dopravu údajně neovlivní, řízení provozu bude využívat objízdné koleje mimo stavbu. V průběhu prací dojde k omezení provozu pokladen a služeb a změně přístupových tras na nástupiště.

Smíchovské nádraží se změní. Dostane nový peron pro Pražský Semmering

Modernizace nádraží Smíchov souvisí s další chystanou drážní stavbou: rekonstrukcí železničního mostu na Výtoni. Ten má mít v budoucnu tři koleje – a tak tříkolejný musí být i na Smíchově most přes Nádražní ulici, aby vlaky mohly jezdit plynule. Důležité je to zejména pro pokrytí příměstské dopravy v regionu na jihozápad od metropole. Za záchranu Železničního mostu na Výtoni bojují dlouhodobě někteří z Pražanů, kteří ho chtějí zachovat a neprodleně opravit.

Lávka přes kolejiště - 270,6 mil. Kč

1. etapa – snesení společného nádraží - 60,8 mil. Kč

2. etapa – hlavní část prací - 5 mld. Kč

Nádražní budova - 1,1 mld. Kč – před DUSP

Terminál – investice MHMP - 7,1 mld. Kč