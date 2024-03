Na odvetný zápas mezi SK Slavia Praha a AC Milán v osmifinále Evropské ligy se chystají i pražští policisté. Ti budou dohlížet na pochod italských fanoušků z historického centra až k Edenu.

Pochod fotbalových fanoušků Prahou, ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Cihla

Ve čtvrtek 14. března se na stadionu v Edenu uskuteční další důležitý zápas. Fotbalisty pražské Slavie čeká odveta v osmifinále Evropské ligy proti italskému týmu AC Milán.

Jako tradičně, i dnes projde Prahou průvod fanoušků, tentokrát italského klubu. Ti mají v 15 hodin sraz na Staroměstském náměstí, zhruba o hodinu později začne přesun do stanice metra Staroměstská, ze které vyrazí do stanice metra Želivského. Odtud bude následovat pochod do Fortuna Areny.

„Počítejte s tím, že v tomto čase bude ulice Soběslavská a Bělocerkevská neprůjezdná," uvádí zástupci Slavie.

S velkým náporem lidí počítají i České dráhy. Ti v dnešní den posilují spoje do Edenu. „Během odpoledne budou mimořádně zastavovat v zastávce Praha-Eden rychlíky Vltava. Také posilujeme vybrané osobní vlaky linky S9 (Praha – Strančice – Benešov u Prahy), které mohou fanoušci využít ve večerních hodinách k cestě na pražské hlavní nádraží," napsali k zápasu na sociální síti X.

Pod dohledem policie

Na zápas se připravují kromě hráčů a fanoušků také policisté.

Podle policejního mluvčího Jana Daňka budou na cestu budou dohlížet desítky policistů. „Pražská policie chystá v souvislosti se čtvrtečním fotbalovým utkáním odpovídající bezpečnostní opatření," uvedl Daněk s tím, že nasazeni budou i členové antikonfliktního týmu.

Z pochodu Prahou fanoušků sešívaných:

Zdroj: Deník/ Radek Cihla

Policisté pořádkových jednotek doprovodí fanoušky až ke branám stadionu.

Zápas SK Slavia Praha proti AC Milán začíná výkopem čtvrt hodiny před sedmou, vstup do areny bude otevřený o hodinu a půl dříve.