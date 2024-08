Jak je to nyní aktuální, potvrzuje třeba zkušenost radnice Prahy 6, která v rámci akce Pošli aktovku dál sbírá a předává potřebným použité školní brašny. Zájem ukazuje, že přípravy na zahájení školního roku už řada rodin s dětmi bere velmi vážně.

Právě rady týkající se výběru aktovek nabízejí rodičům pražští hygienici. S tím, že volbu správné brašny nebo batohu není radno podceňovat, protože tady jde o zdraví: byť se to na první pohled nezdá, má to nejen vliv na bezpečí dítěte, ale také na budoucí správné držení těla a kondici zad.

Při důrazu na hlediska, která je třeba mít na zřeteli, přesto Danuše Antošová z útvaru ředitelky pražské hygienické stanice možná leckoho překvapí: jako první kritérium připomíná vzhled: barvu a design, což ovlivní, zda dítě bude svou brašnu nosit rádo. „Dětem by se taška rozhodně líbit měla, měly by z ní mít radost; koneckonců je to viditelná připomínka nové každodenní povinnosti,“ upozornila Antošová.

Taška pevná, ale lehká

Pokud jde o další vlastnosti, na které už samotné děti zřejmě nebudou klást takový důraz, alespoň ne hned při výběru, Antošová zdůrazňuje především nízkou hmotnost. Přičemž platí, že čím jsou školáci mladší, tím víc potřebují, aby jejích taška byla opravdu lehká. Současně ale musí dobře chránit obsah, a to včetně ochrany před deštěm, a také umožňovat přehledné třídění věcí do několika kapes (a třeba i pamatovat na bezpečné uložení pití, aby se nevylilo).

Nákup brašen pro prvňáčky už má spousta rodin za sebou; namnoze již od Vánoc. Rodinám, které se po vhodné aktovce poohlížejí nyní před začátkem školního roku, Antošová připomíná zásadu, že hmotnost aktovky – ovšemže po naplnění, tedy s veškerým obsahem – by neměla překračovat desetinu hmotnosti dítěte; maximálně 15 procent. „Českou normou požadovaných 1200 gramů je pro většinu prvňáčků zbytečně mnoho, protože na užitečné zatížení zbývá jen kilogram, maximálně 1,5 kilogramu,“ upozornila Antošová. Pro nejmladší školáky může být dobrou volbou taška, jejíž popruhy spojují hrudní a bederní pás, které umožní zatížení lépe rozložit.

Důležité je i to, aby aktovka dítěti dobře seděla na zádech. Popruhy má mít dobře nastavitelné, ani příliš široké ani moc úzké – a také pro samotnou brašnu je důležité, aby byla „akorát“: rozhodně ne příliš vysoká ani zbytečně široká a hluboká. Bezpečnostní prvky aktovky nebo školního batohu pak mají zahrnovat nejen odrazky a reflexní prvky do všech směrů (a to i vpředu na popruzích), ale je třeba pídit se také po uzavíratelné kapsičce pro uložení peněz, klíčů či různých průkazek. Nebo po možnosti viditelně brašnu označit jménem dítěte. Někomu může přijít vhod i průhledné okénko na rozvrh hodin.

Přípravu dítě zvládne

Že je na místě připravit si věci do tašky už večer, aby se ráno před cestou do školy žáci vyhnuli zbytečnému spěchu, se připomíná poměrně často. Hygienici však radí, aby alespoň zpočátku rodiče při balení pomáhali: je tak možné zdůraznit třeba to, že těžší předměty mají být umístěny co nejblíž k zádům, věci je třeba rozmístit souměrně na obě strany nebo že láhev na pití je možné doplnit vodou až ve třídě, když z domova si v ní dítě nese pouze šťávu.

Už během pár dnů by ale přípravu věcí do školy měli dospělí nechávat na dítěti samotném a svou roli omezit jen na kontrolu – ovšem pravidelnou. „Bohužel se stává, že mu rodiče nedopřejí zážitek, že je v této věci samo dostatečně kompetentní,“ poznamenala Antošová, že přehnaná starostlivost zde nemusí být vždycky ku prospěchu.

Nosit zbytečnosti netřeba

Jak pražští hygienici, jak jejich středočeští kolegové v souvislosti se správným výběrem školní brašny odkazují rodiče na podrobné informace Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Také jeho odborníci kladou důraz nejen jen na to, aby aktovka byla šetrná k zádům, ale také aby se dítěti líbila.

Dále v souvislosti s nástupem školních povinností připomínají, že vedle správného výběru aktovky (kterou je radno pořizovat za účasti dítěte a ve specializovaných obchodech, jejichž personál dokáže s nákupem poradit) je pro zdravý vývoj dítěte důležité také pamatovat na dostatek všestranného pohybu. Současně upozorňují, že do brašny nepatří zbytečnosti. „Často to jsou rozečtené knížky, kterým se dítě ve škole nemá možnost věnovat. Pochlubit se hračkou dítě může, ale jen malou a občas,“ připomněla za SZÚ Věra Filipová.