Cena za oběd se různí podle věku dítěte. Rodiče dětí ve školce za něj utratí víc, než rodiče školáků . Na prvním stupni pro dítě od 7 do 10 let vyjde oběd kolem 36 korun za jeden, ale cena se může o pár korun lišit podle jednotlivých pražských základních škol.

Na druhém stupni pro dítě od 11 do 14 let vyjde přibližně na 38 korun za jeden. Obědy se platí každý měsíc.

Pro prvňáčka tak letos vyjdou přibližně na 720 korun měsíčně, což je 3 až 4 tisíce na celý školní rok. Komplikace můžou nastat, pokud má rodina více dětí. Pak se finanční obnos, který musí vydat, zněkolikanásobuje.

O odpuštění platby za školní oběd můžou rodiče žádat kdykoliv během roku přímo svou základní školu. „Pokud cítíte, že vaše finanční situace je napjatá a mohli byste se potýkat s potížemi stravné uhradit, neváhejte se obrátit na sociálního pedagoga, který vám rád poradí s podpůrnými programy,“ informovala rodiče na začátku školního roku jedna z pražských základních škol.

První žádosti do konce října

Rodičům v tíživých situacích pomáhá s platbou obědů například organizace Woman for woman.

„Registrovat subjekt ZŠ/ŠJ lze do projektu Women for women: Obědy pro děti v průběhu celého roku, a to na webových stránkách www.obedyprodeti.cz, záložka Pro školy. Žádosti pro vytipované děti, které potřebují pomoci, přijímáme na období kalendářního roku 2024 – školní rok 2024/25 od 1. června do 31. října 2024,“ uvádí zástupci organizace s tím, že podle možností finančního čerpání budou následně přijímat a zpracovávat žádosti na období kalendářního roku 2025 – školní rok 2024/25.

Nárok na pomoc s platbou školního oběda od Women for women mají děti, které jsou z rodin, které jim z důvodu nepříznivé finanční situace těžko dopřávají i základní věci, jako je pravidelný školní oběd, placené třídní aktivity nebo společné výlety. U těchto dětí jsou viditelné i jiné problémy, mají jednotvárnou svačinu nebo nedostatečné školní pomůcky.

Zásadní roli hraje ztráta zaměstnání rodiče nebo nízký příjem, ztráta bydlení, samoživitelství bez podpory širší rodiny, absence výživného nebo nedosažitelnost sociální podpory. Žádost o pomoc podává ředitel nebo ředitelka základní školy u kterých rodiče musí o pomoc požádat. Rozhodnutí organizace o přidělení pomoci následně dostane právě vedení školy.

Platba za družinu na půl roku předem

Na rozdíl od školních obědů, které se platí měsíčně, platbu za školní družinu musí rodiče uhradit v září rovnou na celé pololetí, popřípadě celý rok, pokud se tak rozhodnou. I tady se cena liší podle toho, jakou základní školu dítě navštěvuje. Náklady na školní družinu v Praze se v průměru pohybují mezi 400 až 700 korunami měsíčně.

Třeba na ZŠ Nepomucká v Praze 5 si od letošního září účtují 400 korun za měsíc. Platba za období září až prosinec, tedy na 4 měsíce, vyjde na 1480 korun. Rodiče musí zaplatit do půlky září. Od ledna do června, tedy na 6 měsíců, musí rodiče do 15. ledna uhradit 2400 korun.

Sociálně slabší rodiny můžou i v tomto případě požádat školu o odpuštění platby. Uhrazení částky se ale vyhnou většinou jen v případě, že se rodina nachází v hmotné nouzi. Zákonný zástupce tak musí prokázat, že je příjemcem dávek, náleží mu zvýšení příspěvku na péči nebo prokázat nárok na přídavek na dítě podle zákona o státní sociální podpoře. Drtivá většina rodin se tak platbám za obědy a družinu nevyhne.