/FOTOGALERIE/ Lyžování v okolí Prahy se většinou změnilo ve vzpomínky. Provozovatelé sjezdovek hlásí, že ukončili provoz a lyžující návštěvníky přivítají, pokud bude počasí přát, zase koncem roku. Už nyní se zájemci mohou těšit, když třeba areál Šibeniční vrch v Mnichovicích slibuje pro příští sezonu „nejvýznamnější modernizaci zdejšího lyžování od roku 2005“. Výjimkou je areál Chotouň: Tam se zatím jezdí dál.

Skiareál Chotouň v úterý 31. ledna 2023. | Foto: Deník/Michal Bílek

Budoucnost lyžování je aktuálně velkou neznámou v řadě zimních středisek. Jarní počasí se hlásí o slovo – a oteplování je nepřehlédnutelné. Má navíc pokračovat: podle předpovědí meteorologů by se teploty v polovině předposledního týdne března měly dotknout dvacítky a může sprchnout.

Zatímco někde se netají představou, že pokud to jen trochu půjde a vytvořené zásoby umělého sněhu vystačí, rádi by udrželi provoz do Velikonoc, jinde už je jasno: vleky se zastavily, aktuální sezona skončila.

Platí to i v některých střediscích v horských oblastech, a tak nepřekvapí, že jiné to není ani v okolí Prahy. Zde již sezonu ukončily areál Šibeniční vrch na Praze-východ i Kvasejovice neboli „panství Vítka z Prčice – „Království Růže“ na Příbramsku.

Také sousední Monínec, kde sezonu udrželi o týden déle, ohlásil konec: sezonu uzavřelo denní lyžování „na Josefa“: v neděli 19. března. Monínec ale bude nabízet rozmanité sportovní vyžití i během letního období; rovněž další areály přivítají návštěvníky i nadále ve svých gastroprovozech.

Naopak Ski areál Chotouň na Praze-západ, východně od Jílového u Prahy, zatím provoz drží dál. Bez bližšího upřesnění: fungovat bude „ještě nějakou dobu“, když nyní nabízí 40–60 centimetrů technického sněhu a podmínky pro lyžaře hodnotí jako velmi dobré.

Zatím nadále funguje celý komplex: nejen všechny vleky, ale i dětský areál, lyžařská škola, půjčovna a servis. Mění se ale provozní doba: v pracovních dnech začíná vždy v 9.00 a trvá nejméně do 19. hodiny, avšak ve středu a v pátek až do 21. O víkendu se vleky rozjedou už v osm ráno, aby se v sobotu zastavily ve 21 hodin a v neděli už úderem devatenácté. Provoz dětského areálu končí každý den vždy v 19 hodin.