Zatím se tedy nic nemění. Nemuselo to ale být samozřejmostí. Takzvanou výpůjčku objektu Michnovského letohrádku umožňující provoz díky bezplatnému využívání nemovitosti měl Skautský institut schválenou pouze konce března.

To už ale neplatí. Na dotaz Deníku to uvedl mluvčí Prahy 1 Petr Bidlo, podle jehož slov v úterý 28. března situaci změnilo rozhodnutí radních městské části. „Rada schválila prodloužení stávajícího smluvního vztahu se Skautským institutem o využití domečku, a to do konce roku 2023,“ konstatoval Bidlo.

Stále ale platí, že co bude dál, se uvidí. Městská část zvažuje, jak s objektem, jehož nynější využití láká hlavně mladší návštěvníky, dále naložit. Mluvčí Bidlo v té souvislosti odkázal na lednové usnesení zastupitelstva Prahy 1.

Rybářský domek na Kampě převzali skauti. Chystají v něm pestrý program

„Bylo rozhodnuto, že se ukládá Výboru pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy definovat strategii a cíle participace Michnovského letohrádku – Rybářského domečku a ve spolupráci s Radou MČ Praha 1 tuto participaci realizovat,“ konstatoval. S tím, že termín je do konce května.

Skautský institut by v objektu Rybárny rád nadále setrval. Deníku to řekl zástupce ředitele Jakub Ambrozek; skautskou přezdívkou Mravenec. „I po konci roku bychom rádi pokračovali,“ konstatoval. S tím, že skauti počítají s tím, že by na Kampě fungovali podle nových podmínek.

„Jsem připraveni přejít pod nájemní smlouvu, kdy bychom normálně platili nájem. Ideálně od září,“ naznačil, že za půl roku by podle představ institutu mohlo dojít je změně podmínek, i když nové usnesení radních by v té době nabízelo ještě čtvrt roku bezplatného užívání.

Rybárnu na Kampě převzali skauti, lákají na výstavu i dílny

V Rybářském domečku dříve fungovala rybí restaurace a sídlil rybářský svaz, rovněž se tam bydlelo – a také dlouho bylo úplně prázdno. Jeho výpůjčku pro aktivity ve stylu co nejotevřenějšího komunitního centra neboli „klubovny pro všechny“, s dílnami „špinavou“ (pro práci s dřevem a kovem) i „čistou“ (tam lze najít třeba šicí stroje, ale i 3D tiskárnu), audiovizuální místností, nebo třeba fotokomorou, kde nechybí ani zázemí Kamparty s programy pro děti a mládež či s kroužky, se Skautskému institutu podařilo s Prahou 1 vyjednat v roce 2021 – tehdy s platností smlouvy o výpůjčce právě do konce letošního března. Nyní je zaručeno fungování do konce roku.

K tomu, co bude s objektem dál, se mohou vyjádřit i občané, jimž také radnice dala příležitost nabídnout své nápady, k čemu by Rybářský domeček alias Rybárna mohl sloužit – třeba i za kombinace spolkového využití s komerční činností. Pro pokračování spolupráce se Skautským institutem se už veřejně vyslovili například místostarostové městské části Tomáš Heres (ODS) a David Bodeček (Piráti).

„Preferuji variantu, že zůstane stávající uživatel, a to za jasněji stanovených podmínek spolupráce než doposud,“ připomněl Bodeček, podle jehož slov by bylo na místě „doladit smluvní vztahy“. S tím by Skautský institut, alespoň podle Mravencových slov, zjevně neměl problém.