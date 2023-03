V Praze se koná sjezd úřednických odborů i konference odborové asociace

ČTK

V Praze se v pátek 3. března koná sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací. Krátce po zahájení by měl před členy úřednických odborů s projevem vystoupit premiér Petr Fiala (ODS). Na akci by měl dorazit také ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ze sjezdu úřednických odborů by se měl předseda vlády přesunout na konferenci k problémům české ekonomiky, kterou pořádá Asociace samostatných odborů. Hlavními tématy by měla být energetika, zdravotnictví a penze.

Pavel Bednář - Šéf svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář | Foto: ČTK