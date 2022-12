"Stovky policistů z pořádkové, cizinecké, kriminální, dopravní služby, antikonfliktního týmu, speciální a krajské pořádkové jednotky budou v ulicích Prahy dohlížet na bezpečnost a dodržování veřejného pořádku," uvedla mluvčí pražských policistů Violeta Siřišťová. Policistům budou pomáhat i městští strážníci. Policie se zaměří mimo jiné na vymáhání zákazu používání zábavní pyrotechniky, který v centru metropole platí.

Silvestr v centru Prahy bude bez petard. Dodržování zákazu pohlídají policisté

Hasiči v Praze posílení neplánují, podle mluvčího Martina Kavky oslavy každoročně zvládají ve standardních počtech. "Neočekáváme nic extrémního, takže posilování neplánujeme. Některé jednotky dobrovolných hasičů budou na svých zbrojnicích. Když bude potřeba, tak je využijeme," řekl. Dodal, že požárníci obvykle na silvestra vyjíždějí k jednotkám desítek drobnějších požárů.

Z důvodu oslav město podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana od silvestrovského poledne do 10:00 následujícího dne zakáže parkování na Václavském náměstí, od 16:00 do 08:00 tam nebude možné ani vjet z ulic Wilsonova, Jindřišská, Vodičkova, Štěpánská a Ve Smečkách. Od 20:00 do 03:00 bude zakázán vjezd také do ulic Jáchymova a Pařížská v okolí Staroměstského náměstí.

Oslavy nového roku v Praze budou bez ohňostroje i videomappingu

Omezení budou platit i pro okolí Karlova mostu, z toho důvodu bude podle mluvčího od 23:00 do 01:30 pro dopravu uzavřeno Smetanovo nábřeží a Křižovnická až ke křížení s Platnéřskou a od 21:00 do 02:00 na druhém břehu Vltavy ulice Josefská. "Na Vltavě budou připraveny čluny bezpečnostních složek a na obou březích Vltavy vzniknou i místa pro poskytnutí první pomoci," dodal Hofman.