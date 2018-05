OBRAZEM: Praha si připomněla květnové povstání

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Ostatní pracovníci ostrahy a 17 000 Kč

Ostatní pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur Pracovník ostrahy - DPP (brigáda). Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Pracovník ostrahy - DPP (brigáda), MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Řevnická č.p. 121/1, Třebonice, 155 21 Praha 51 , PRVNÍ KONTAKT telefonicky na č.: 778 099 255 (Po-Pá: 8:00 - 15:00), nebo e-mailem na adresu renata.saleh@ssi.cz, kontaktní osoba: Saleh Renata, UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:, předložit výpis z rejstříku trestů, fyzická zdatnost a dobrá kondice, komunikační dovednosti, asertivita, proklientský přístup. Jedná se o ostrahu obchodního centra na a je to fyzicky náročná práce - práce ve stoje, pochůzková a kontrolní činnost, hlídání vstupů do objektu, vykazování nepřizpůsobivých osob, komunikace se zákazníky, reakce na poplachy. Požadujeme český jazyk na komunikativní úrovni., ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY:, Odpovídající mzdové ohodnocení, týdenní zálohy na mzdu, karta Multisport Benefit, reprezentativní oblečení, příspěvek na pracovní obuv,levnější volíní a internet, možnost založení zvýhodněného účtu u banky, NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 7 000,- Kč. Pracoviště: Fls one s.r.o. - 010 praha 5 (řevnická 121/1), Řevnická, č.p. 121, 155 21 Praha 517. Informace: Renata Saleh, +420 778 099 255.