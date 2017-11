Praha si připomene události 17. listopadu

Pochodem pravicových i levicových extrémistů, potyčkami, i kulturními akcemi a pietními shromážděními si v pátek Češi připomenou události roku 1939 a 1989. Celkem se v metropolina různých místech uskuteční 23 akcí.

Deník vybral ty, kde se počítá s až 30tisícovou účastí. Podívejte se do mapy, o které lokality půjde, co je to za událost, v jakém čase a kdo ji pořádá. Tradičně se studenti sejdou na Albertově. Na Václavském náměstí pak den vyvrcholí Koncertem pro budoucnost. V 19.30 na něm organizátoři plánují rozeznít budíky, které mají symbolicky probudit občanskou společnost.

Pořadatelé také ke krátkým projevům pozvali prezidentské kandidáty Marka Hilšera, Pavla Fischera a Jiřího Drahoše, kteří podle jejich názoru „nejvíce ztělesňují hodnoty 17. listopadu“. Prezident Miloš Zeman letošní výročí a jeho oslavy vynechá.