Praha si připomene 110. výročí zahájení provozu první autobusové linky

Již od zítřka budou mít zájemci možnost koupit si jízdenky na speciální okružní jízdy autobusem v centru Prahy. Těch se v sobotu 10. března uskuteční jen sedm a připomenou 110. výročí zahájení provozu první autobusové linky v metropoli.

Sobota 7. března 1908, 8.00 hodin ráno, Nerudova ulice. Nechápavé pohledy přítomných občanů Královského hlavního města Prahy míří na jediné vozidlo – autobus, který si poprvé v historii razí cestu k Pražskému hradu.

Právě v tento den byl totiž zahájen provoz první autobusové linky v Praze. Paradoxem je, že neměla žádné označení. Tabule s názvy stanic byly doplněny pravděpodobně dodatečně. I přesto dokázala na trase z Malostranského náměstí na Pohořelec obsloužit 9 stanic. Linka byla v provozu denně od 6.00 hodin do 22.15 hodin s intervalem 15 minut.

Jaký byl vůbec důvod k tomu, zavést autobusový provoz do Prahy? Cíl tehdejšího vedení Elektrických podniků královského hlavního města Prahy (dnešní DPP) byl jediný - obsloužit celou Prahu, a to včetně měst a obcí v jejím nejblizším okolí. Úkol, který na papíře vypadá jednoduše. Praxe však brzy ukázala, že to tak jednoduché nebude.

Jen rok a půl provozu

Jedním z největších problémů byla právě obslužnost Malé Strany a Hradčan, kde nepříznivý sklon Nerudovy ulice (až 122 ‰) znamenal velkou komplikaci. Dokonce se uvažovalo o vybudování pozemních lanových drah či ozubnicové elektrické dráhy. Z různých důvodů však nebylo možné ani jeden projekt realizovat.

Poslední možností tak zůstaly autobusy, které právě v sobotu 7. března 1908 vyjely poprvé vstříc zářné budoucnosti. Ta však nakonec byla velice krátká. Z důvodu častých poruch a několika nehod došlo ve středu 17. listopadu 1909 k ukončení autobusového provozu, na jehož pokračování si museli Pražané téměř 16 let počkat.

Po trase první autobusové linky

I vy však máte možnost si jízdu první autobusové linky, po téměř 110 letech zopakovat. V rámci projektu Nostalgie DPP 2018 se můžete v sobotu 10. března 2018 svézt autobusem Ikarus E91, který pojede po trase Malostranské náměstí – Hradčany – Pohořelec – Chotkovy sady – Malostranské náměstí. Připraveno je celkem sedm jízd, přičemž pro návštěvníky akce bude k dispozici pamětní jízdenka i brožura.

Vstupenky na akci je možné zakoupit v rámci projektu Praha technická na těchto webových stránkách, a to od pondělí 19. února 2018 za cenu 90 korun. Zájemci vy s koupí nejspíš neměli otálet, jelikož počet míst je omezen.