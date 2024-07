Leckoho překvapí, že zkoušek není mnoho: nácvik byl individuální. Poskládat vše do celku jednoho představení je třeba během úterního dopoledne a odpoledne. Premiéra se pak chystá na 19. hodinu. Bude současně i derniérou?

Co návštěvníci uvidí?

Na námětu, se kterým přišli vedoucí kanceláře odboru sportu České obce sokolské a metodik Honza Haupt společně se vzdělavatelem Michalem Burianem, jsem postavil scénář, kterým je časová osa Sokola. Asi nejvíc mě na tom uchvátilo, že bych chtěl odvyprávět příběh sokolské organizace. Vím, že pro někoho je notoricky známý, ale zároveň bude spousta mladých sportovců, kteří tak velký vztah k minulosti nemají.

A zažít to ve formátu galavečera mi na začátku přišlo jako něco, co bude zajímavé a nosné. To je hlavní myšlenka – a potom propojujeme jednotlivá období historických událostí s konkrétními sporty. Některé části vyprávění obrazově, někdy je to doplněno voice-overem – a tak trochu je to taková velká koláž.

Znamená to, že publikum, které v úterý večer přijde do O2 areny, uvidí průřez historií Sokola od zakladatele Miroslava Tyrše až dejme tomu po akrobatický rokenrol?

To jste řekl docela přesně. V předposledním obrazu ten rokenrol je, v nějakém akrobatickém gala – a večer opravdu začíná Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem. Máme dva herce, kteří je budou inscenovat – a budeme v roce 1862 otevírat první tělocvičnu.

Kolik aktérů se zapojí – a jsou to všichni sokolové?

Přesné seznamy účastníků má moje produkce, ale troufám si říci, že jich je něco mezi čtyřmi a pěti sty. Úplně všichni sokolové nejsou, pozval jsem i pár hostů. Přece jen se někde snažíme vyprávět divadelněji nebo ukázat věci, které zrovna Sokol neprovozuje.

Jak ty stovky sportovců byly vybrány? Vybíral jste je vy – nebo Česká obec sokolská?

Vycházel jsem z historických paralel – jaké doby a jakých sportů se některé dějinné kapitoly dotýkaly. Na začátku jsem měl představu, co tam určitě chci. Potom jsme na odboru sportu České obce sokolské procházeli celou členskou základnu a hledali jsme sporty, které třeba mají nějaký performativní ráz, tedy sportovní disciplína má blízko k tomu, aby „byla koukatelná“ a byla vhodná pro show. Potom tu samozřejmě bylo i nějaké doporučení Sokola, co je pro ně stěžejní a zajímavé – i to, co by oni chtěli prezentovat, byl určitý klíč.

close info Zdroj: Cirk La Putyka zoom_in Daniel Komarov z Cirku La Putyka, který v rámci programu XVII. Všesokolského sletu režíruje show Sokol Gala v O2 Areně.

Jak dlouho nacvičujete?

To je těžká otázka. Každý vlastně nacvičuje sám za sebe. Poprvé jsme na tom začali pracovat někdy v listopadu loňského roku – to ale bylo „od stolu“. A samotné nacvičování? Myslím si, že každý to má trochu jinak. Někdo se tomu věnuje měsíce, někdo týdny, někdo dny; každý má vystoupení trochu jinak náročné. Já jsem ty sportovce a jednotlivé oddíly začal navštěvovat někdy v květnu.

Takže se vše secvičuje až během pondělka 1. července – kdy spolu hovoříme a vy jste na místě v O2 areně?

To je další věc: jsem tu dnes jen s částí účinkujících. Všechny je máme sezvané až na úterý. Dnes jsou tady spíše ti, co jsou pražští, hosté – a ti, kteří byli schopni do Prahy přijet. Většina ale bude přijíždět až zítra na osmou ráno. Za celý den to musíme postavit a dát dohromady.

Když se vše podaří poskládat, secvičit a věnovaly se tomu velké přípravy a úsilí, bude Sokol Gala projekt jedné show, nebo se alespoň některé prvky uplatní i při dalších představeních někde jinde?

To v tuhle chvíli naprosto netuším. Něco takového se možná může rodit v hlavě, až se to stane. Pro mě je vlastně těžké si představit celek, když to mám rozkouskované na videích, ve složkách – a dohromady vlastně jen ve své hlavě. Tak uvidíme, jak se představa zhmotní. Každopádně už teď vidím, že jsou tam zajímavé oddíly, pohybáři, sportovci, kteří mají na to, aby se svým vystoupením mohli podílet i na něčem dalším. Ale je otázka, jakou já dostanu další příležitost.

A nebude to tak, že byste vy někomu nabízel příležitost ve vašich projektech?

Myslím si, že to určitě možné je. Jen vlastně po tomhle projektu mám měsíc dovolenou – a v tuhle chvíli zatím žádný svůj další projekt nechystám. Po tomhle si potřebuji hodně odpočinout a začít rozmýšlet, co vlastně dál budu dělat v režijní práci: jakou velikost, jaký formát… Já jsem k tomu zároveň ještě performer a mám spoustu projektů, ve kterých účinkuji. Do konce roku mám tedy ještě docela hodně práce, ale v režisérské pozici mě toho tolik nečeká. Myslím, že si na to dám ty prázdniny – a začnu něco plánovat.

Vy sám jste sokolem?

Já sám sokolem nejsem.

Jak jste se ke spolupráci s Českou obcí sokolskou dostal?

Byla mi nabídnuta skrze mého dlouholetého kamaráda a kolegu Rosťu Nováka, což je zároveň takový můj – jak bych to řekl – můj umělecký vedoucí, protože u něj působím už 14 let v souboru Cirk La Putyka. Nabídnuto to bylo jemu, ale on věděl, že kvůli projektům, které v tomhle roce měl, to nezvládne. Tak doporučil mě.

Daniel Komarov (1987) - Člen souboru Cirk La Putyka (hlavním působištěm jsou Jatka 78 v Holešovické tržnici), kde je akrobatem i spolutvůrcem; v minulosti působil v Divadle Minor

- Dlouhodobě se zaměřuje na oblast takzvaného nového cirkusu, kombinujícího divadlo s náročnými akrobatickými výkony; výrazovými prostředky, na kterých staví, jsou i hudba a tanec

- Působí rovněž jako performer a nabízí režijní vytváření i organizační zajištění firemních eventů na míru

- Jako zkušenost organizátora akcí připomíná menší venue, divadla, open air lokace, ale i akce v O2 areně nebo Foru Karlín

- Už v mládí byl známý jako aktivní sportovec; tělesnou výchovu také vystudoval na Univerzitě Karlově

- Show Sokol Gala označuje za prozatím největší výzvu ve své režijní kariéře