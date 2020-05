Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) tuto sobotu zahájí provoz historické tramvajové linky číslo 41. Kvůli koronavirové epidemii tak vlečné vozy Ringhoffer vyjedou do pražských ulic o měsíc později, než je obvyklé. DPP cestující upozornil také na dočasné uzavření stanice metra Opatov na lince C.

Sezona historické linky číslo 41 začíná v sobotu 16. května 2020. | Foto: DPP

„Prosíme všechny, aby v sobotu 16. května obdivovali historickou tramvaj 41 opatrně. Ideálně při focení této postarší dámy zastavte svou chůzi (nebo jízdu). Ať se to obejde bez jeřábu. Určitě využijte příležitost ke svezení, ale pěkně v rámci předpisů – nedýchat si do osobního prostoru, rouška mezi ouška a tak dále, však už to znáte!“ informovala o zahájení sezony historické linky městská firma Ropid, která organizuje městskou hromadnou dopravu v Praze a okolí.