Podle dalšího cykloservisu sídlícího v pražských Modřanech je nejlepší dát jízdní kolo k údržbě s končící zimou, v podstatě kdykoli po novém roce. Tím zákazník předběhne masu zájemců, které do servisů na jaře míří. „Sezona začíná březen/duben - podle počasí. My stíháme servisy většinou do tří pracovních dní, pokud není plná sezona, to se prodlužuje cca na týden,“ potvrzuje Matěj Jung z Krab cycles.

Roční údržba je důležitá

Cyklista zvládne údržbu i sám, pokud má vhodné nářadí a ví jak na to. Podle odborníků ale nestačí jen dofouknout kola a nasednout. Při zanedbání servisu můžou selhat brzdy nebo se poškodit některé části kola tak, že se celková oprava potom prodraží. „Špatně fungující kolo není jen o nepříjemném zážitku z jízdy, ale v případě brzd to může být opravdu fatální,“ upozorňuje Čábelický.

V rámci běžného servisu je zapotřebí třeba kontrola kotoučových brzd, které mají předepsaný interval výrobcem pro výměnu brzdové kapaliny nebo minerálního oleje. Ten je stanovený právě na jeden rok. Pracovníci cykloservisů dále kontrolují pláště, kompletní stav kola, dotažení šroubů, řetěz, popřípadě se nahrazují díly, které odcházejí.

V průměru dva tisíce za běžný servis

Cena se pohybuje v řádu tisíců, záleží na stavu a typu kola nebo ceně náhradních dílů. Standardní servis v kolofix vyjde na necelé dva tisíce korun. V servisu jízdních kol bike-eshop na Praze 8 nabízejí podobné služby za tisícovku, předpokládaný termín je podle rezervačního formuláře až v posledním dubnovém týdnu.

Střední servis v další pražské prodejně bikero vyjde na přibližně dva tisíce korun. V průměru tedy zákazník utratí za střední servis obsahující základní popsanou kontrolu, seřízení, promazání a čištění asi dva tisíce. Cena se ale různí podle množství prací a potřeb, je proto většinou individuální.

Bezpečné a servisované kolo spolu s používáním ochranné helmy pomáhá podle Ministerstva dopravy ke snižování počtu nehod a jejich následků. Podle výzkumu Bezpečnost jízdy na kole podle typu infrastruktury bylo v roce 2021 v Praze evidováno celkem 17 492 nehod, z toho s účastí jízdního kola 1,64 procenta: 287.