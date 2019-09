Právě severní část okruhu kolem Prahy se zdá být jednou z nejproblematičtějších z celkové délky 83 kilometrů (hotová je polovina). Starostové okrajových částí totiž dlouhodobě požadují posunutí trasy mimo území hlavního města. Padlo dokonce i několik žalob. Magistrát nechal tuto možnost prověřit.

„Analýza Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha) ukázala, že nová varianta by zabrala dvakrát více cenné půdy a zároveň vyžadovala změnu územních plánů několika obcí. Vedení města na základě toho změnu trasy označilo za nereálnou a odmítlo ji,“ uvedl server iRozhlas s odkazem na agenturu ČTK.

Ministr Kremlík (za ANO) se přitom na sociálních sítích do primátora Hřiba naváží. „Pokud bude magistrát nadále vymýšlet nové trasy, celou situaci tím prodlouží tak, že se okruhu už nikdy nedočkáme,“ napsal na facebookový profil v polovině září s tím, že jako obyvatel Prahy vnímá nedokčený okruh s označením D0 jako problém. „Proto děláme maximum pro její dokončení,“ dodal Kremlík, který později vyzal pražského primátora ve twitterové konverzaci ke schůzce, aby si vyjasnili pozice.

Nejblíže dokončení je úsek 511

Babiš s Kremlíkem v létě přislíbili, že úsek 511 spojující brněnskou D1 a hradeckou D11 projedou motoristé v roce 2024. Pak by se mělo začít stavět na severu metropole. ŘSD na konci září poslalo do procesu u posouzení vlivu na okolí (EIA) část dálničního okruhu začínající mostem přes Vltavu a končící mimoúrovňovou křižovatkou s ústeckou dálnicí D8.

Pane primátore @ZdenekHrib, Pražský okruh je důležitější, než politické body. Navrhuji, abychom se potkali a vysvětlili si, co pro něj může udělat Praha a co ministr dopravy. — Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) September 26, 2019

Podle webu Radiožurnálu proces EIA umožňuje předložit k posouzení více variant, čehož však státní instituce nevyužila: „Více než osmikilometrový úsek 519 má mít šest pruhů, tři mimoúrovňové křižovatky a 18 mostních staveb včetně mostu přes Vltavu. Kromě Suchdola a Březiněvsi stavba zasáhne do městských částí Praha 8, Dolní Chabry, Ďábilce a do středočeské obce Zdiby.“

Pro vedlejší část Ruzyně – Suchdol proces EIA začal začátkem září, která by se měla stavět současně. Dokumentace uvádí zahájení stavby v roce 2024 a dokončení o čtyři roky později, ale kdo ví, jaká bude realita. Pražský okruh pak má uzavřít úsek Březiněves – Satalice, kde však ŘSD stále hledá optimální trasu. Jasno by mělo být v listopadu, pak bude moci započít proces EIA.

Nejnáročnější stavbou úseku 519 bude vysoký most u Suchdola, který překlene hluboké vltavské údolí. Podle původních plánů měl být dvoupodlažní - auta jedoucí opačným směrem by se míjela pod sebou. Suchdolský most však nakonec bude úrovňový, dříve zamýšlená varianta padla. Most má být dlouhý 604 metrů a vysoký 83 metrů. Jeho pilíře budou postaveny na březích Vltav a na mostě budou z obou stran protihlukové stěny. V plánech úseku jsou také mosty přes Čimické a Drahanské údolí, jinak většina trasy povede v zářezu.