Voliči ve druhém kole vybírali ze šestice kandidátů ve třech volebních obvodech (Praha 1, Praha 5 a Praha 9). Ve všech do druhého kola postoupili kandidáti, kteří obhajovali senátorské křeslo. Vystřídat je chtěla trojice vyzyvatelů podporovaných ODS.

Po sečtení všech hlasů obhájil vítězství z prvního kola v obvodě Praha 9 dosavadní senátor David Smoljak (STAN) s 55 % hlasů, proti 45 % vyzyvatele Eduarda Stehlíka (ODS). Ani v Praze 1 nedošlo oproti minulému týdnu k žádnému překvapení. Miroslava Němcová (ODS) s 64 % hlasů, bez problémů uhájila své místo na špici před Václavem Hamplem (nestraník za koalici KDU-ČSL, ZELENÍ, PRAHA SOBĚ, SEN 21), který získal 36% hlasů. Ke změně došlo nakonec pouze v Praze 5. Těsný souboj mezi Václavem Láskou (SEN 21) s 54% hlasů a Michaelem Žantovským (ODS+TOP 09) 46% nakonec vyhrál první jmenovaný.

Volební účast byla ve druhém kole tradičně slabší. V Praze 1 volebním okrsku 27 a v Praze 5 volebním okrsku 21 dorazilo do volebních místností skoro 25% voličů. Stejně jako minulý týden i tentokrát přišlo podpořit své kandidáty nejméně lidí v Praze 9 volebním okrsku 24. Pouze necelých 20% oprávněných voličů.

Jiří Pospíšil je s výsledky spokojen

Mezi prvními se k výsledkům pražských senátních voleb vyjádřil předseda TOP 09 Praha Jiří Pospíšil. „Výsledky senátních voleb v Praze mě naplnily velkým optimismem. Dokazují, že spojování demokratických sil má smysl a že máme na čem stavět. Zvoleni byli dva ze tří kandidátů, které TOP 09 spolu s koaličními partnery do volebního klání v Praze vyslala," řekl Pospíšil.



A dodal: „Gratuluji nově zvolené senátorce Miroslavě Němcové a staronovému senátorovi Davidu Smoljakovi. Moc mě mrzí, že našemu třetímu kandidátovi Michaelu Žantovskému vítězství ve druhém kole uteklo. I jemu ale patří obrovské díky za jeho nasazení v kampani, kterým dělal TOP 09 skvělé jméno. Věřím, že naše spolupráce tímto nekončí. Jeho soupeři se sluší pogratulovat k obhajobě mandátu a popřát mnoho zdaru při jeho práci v Senátu. Především však děkuji všem voličům, kteří dali TOP 09 a našim koaličním partnerům důvěru. Jména našich zvolených senátorů jsou zárukou toho, že jejich důvěru nezklameme."

Nejsilnější hráči letošních voleb v metropoli odpověděli redaktorům Pražského deníku na pár otázek:

Miroslava Němcová

Na dotaz, zda nepomýšlí na místo ve vedení Senátu, čerstvá senátorka odpověděla:

„Já jsem přesvědčena, že Miloš Vystrčil je vynikající předseda. Budu ho podporovat. Osobně bych se ráda dostala třeba do výboru, kde se řeší kultura, protože to téma je mi velmi blízké. Ale uvidím, zda tam pro mě bude místo."

Václav Hampl

„Témata, která jsou pro mě důležitá, neztrácejí mým nezvolením na významu. V první řadě bych zmínil proaktivní roli v EU a starost o životní prostředí včetně klimatu. Svým způsobem se teď těším, že budu mít více času na práci na 2. Lékařské fakultě. Na druhou stranu budu přemýšlet o dalším angažmá v politice právě s ohledem na ta z mého pohledu zásadní témata. Kritiky na adresu paní Němcové po prvním kole voleb nelituji a stojím si za ní."

David Smoljak

Jak hodnotíte výsledek voleb?

„Z výsledku mám radost, kampaň byla náročná i kvůli současné situaci. Jsem vděčný jak voličům, tak své rodině a dobrovolníkům, kteří mi nezištně pomáhali."

Co říkáte na volební účast?

„Myslím, že účast, která byla v našem okrsku okolo 20 % odpovídá současné situaci okolo covidu. V druhém kole bývá také tradičně nižší."

Jaké budou vaše první kroky v Senátu?

„Já mám dvě důležitá témata, prvním je posílení nezávislosti médií veřejné služby. V tom budu dále pokračovat v přípravě dohody demokratických stran na přípravě mediálního zákona, který nezávislost médií veřejné služby posílí."

Jak by se podle vás měla nezávislost médií posílit?

„Už jsem připravil verzi zákona, který ji posílí skrze systém volby rad, které mají rozhodující úlohu a budu usilovat o to, aby o volbě rad nerozhodovala jen poslanecká sněmovna, to je podle mě špatně. Ta je totiž spojená se současnou mocí, dominance poslanecké sněmovny by v tomto neměla být tak silná."

A váš druhý úkol?

„Mojí druhou prioritou je uhájit nezávislost institucí, městských a krajských samospráv, které jsou neustále ohrožovány nápady vlády, jak jim část pravomocí a rozpočtu odebrat. Určitě bude mým úkolem samosprávy na krajské a městské úrovni posilovat."

A myslíte, že by měly být v Praze posíleny i městské části?

„Neříkám, že by měly mít více pravomocí, ale jde o to, že kvůli návrhům vlády přichází o části rozpočtu. Nebo návrh stavebního zákona je vyřazuje ze hry o rozhodování o tom, co se u nich bude stavět. Tendence k posilování centrální moci je něco, co je mi krajně nesympatické. Budu se snažit nedopustit, aby samosprávy o své kompetence a části rozpočtů přicházely."

Eduard Stehlík

Co říkáte na výsledek voleb?

„Chtěl bych obrovsky moc poděkovat všem co přišli volit, za mě je dosažení výsledku (45 %) naprosto neuvěřitelné."

V čem spočíval podle vás neúspěch vaší kandidatury?

„Kampaň jsme zpětně vyhodnocovali a myslím, že k žádné zásadní chybě nedošlo. Podle mě volby ovlivnila současná epidemiologická situace. Ze strany voličů to ale chápu, situace je nesmírně složitá, počty nakažených rapidně stoupají."

Myslíte, že covid volby ovlivnil ve smyslu volební účasti, nebo rozhodování voličů?

„Ve volební účasti. Vážím si všech občanů, kteří v současné situaci přišli volit. Pro mě účast v prvním kolo představovala velice pozitivní vysvědčení pro občany Prahy."

Budete se nadále angažovat v politice?

„Vzhledem k tomu, jak obrovskou podporu jsem od tisíců lidí získal, tak budu aktivní i nadále. Pro mě to rozhodně není konec, ale začátek něčeho nového. Je příliš brzy po volbách prozradit, jakým směrem se vydám."

Václav Láska

Jak si osobně vysvětlujete vaše vítězství nad Michaelem Žantovským? Zvítězil ve vašem obvodu „mladší“ styl politiky?

Nemluvil bych o mladší a starší politice. Podle mě to byl velmi těsný výsledek a velmi rovnocenný souboj. My jsme s panem Žantovským v předvolebních debatách poměrně složitě hledali něco, v čem se skutečně odlišujeme. A nakonec jsme se shodli, že je to přístup k výkonu mandátu. Já se vedle legislativní práce zaměřuji i na práci uvnitř obvodu, třeba ve formě přímé právní pomoci – bezplatné právní poradny. Podle pana Žantovského se má senátor soustředit na tu legislativní práci. Jsou to dva různé pohledy na výkon mandátu senátora. Nelze říct, že jeden je špatný a druhý dobrý. Oba dva jsou podle mě naprosto legitimní. Lidé asi ale trochu upřednostnili to, že chtějí mít senátora, který se jich bude zastávat i přímo v jejich obvodu. Třeba v konkrétních kauzách.

Na sociálních sítích jsem zaznamenal komentáře odrazující od volby Žantovského kvůli jeho údajné podpoře konkrétních developerských projektů. Co si o tom myslíte?

Přiznám se, že v určitý okamžik jsem se od sítí trochu odstřihl. My jsme s panem Žantovským vedli od začátku až do konce velmi férovou kampaň. Sociální sítě byly někdy vyostřené vůči nám oběma. Já jsem přestal číst některé útoky vůči mně, zaznívající například od podporovatelů ODS. Od sociálních sítí jsem se odstřihával v tom smyslu, že jsem nepřikládal žádnou důležitost tomu, co se tam odehrává. Pro mě bylo důležité, že jsme s mým protikandidátem vedli otevřený a férový dialog. Toho si velmi vážím a mám z toho radost. Myslím si, že to ocenili i lidé volební účastí, která byla v našem obvodu nejvyšší v rámci celého druhého kola. Když vedete negativní kampaň, tak často lidi odrazujete, protože jim ukazujete, jak je politika zlá a špinavá. Je pak ani nebaví jít volit.

Na co se jako obhájce senátorského křesla soustředíte v nejbližší době?

Plynule navážu tam, kde jsem skončil. Myslím si, že jsem dostal důvěru právě za to, jak jsem mandát vykonával uplynulých šest let. Nevidím proto žádný důvod cokoliv měnit a budu pokračovat jak v práci dovnitř obvodu, tak na plénu Senátu, kde jsou mi blízká témata z oblasti justice. Jsme právník a vždy mi to bylo blízké. Rád bych i zůstal členem zahraničního výboru a věnoval se tam problematice lidských práv.

Budete hlídat také hrozící omezování lidských práv pod záminkou boje proti epidemii?

Určitě ano. Některé naznačené zámysly změn ústavních zákonů z dílny ministra obrany i ministra vnitra jsou hodně špatné. Ve prospěch bezpečnosti státu by se měly podle těch návrhů oslabit základní demokratické prvky. Oslabila by se role sněmovny a naopak posílila role vlády. To si myslím, že je zbytečné. My máme zákony nastavené dobře a to, že je minulé vlády vždy neuměly dobře aplikovat, je jiná věc. Pokud by měly ty špatné návrhy dospět do Senátu, tak se jim určitě chci postavit. Senát je v těchto věcech teoreticky nepřehlasovatelný a jeho role zde bude důležitá.