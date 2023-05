Tramvaje dostanou v Seifertově ulici víc prostoru. Praha 3 zkrátí parkovací pruh

Jan Šindelář Externista

/FOTOGALERIE/ Tramvaje jedoucí po Seifertově ulici směrem do centra Prahy by měly mít od června snazší průjezd po této žižkovské tepně. Rada Prahy 3 dnes schválila zkrácení parkovacího pruhu v části ulice, což má zamezit blokování tramvají v kolonách aut. Oznámil to místostarosta městské části Ondřej Rut (Strana zelených).

Seifertova ulice, Praha-Žižkov. | Foto: twitter Ondřeje Ruta