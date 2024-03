/VIDEO/ Policisté hledají svědka tragické události, při které spáchala mladá žena sebevraždu skokem z jednoho z nejvyšších pater panelového domu. Kamerové záznamy z místa zachytily muže, který kolem těla prochází. Nepoznáváte ho?

Hledaný muž | Video: PČR

Tragická událost se stala 5. března brzy ráno v ulici Vratislavská v Praze 8. Mladá žena skočila z paneláku a svým zraněním na místě podlehla.

Kriminalisté zajistili kamerové záznamy z místa tragédie, na kterých je zachycen neznámý muž, jak projde kolem těla poškozené.

Nehoda v Libni: Zraněnou osobu museli z auta vyprošťovat hasiči

„Detektivové by ho potřebovali vyslechnout, jelikož je patrně jediným svědkem, který by mohl poskytnout doplňující informace, které by pomohly tuto tragédii objasnit," sdělil policejní mluvčí Richard Hrdina.

Zdroj: PČR

V případě, že muže na kamerovém záznamu poznáváte, nebo máte informace, které by vedly k jeho nalezení, kontaktujte linku 158.