Dokonce se stal i jednou z tváří náborové kampaně při hledání policejních posil. Na plakátech si ho mohl všimnout leckdo. Policista se žlutočerným označením Vyjednavač – to je právě on. „Jmenuji se Karel – a vyjednávat o vaší záchraně budu vždy, jako by šlo o můj vlastní život,“ vzkazuje zde veřejnosti.

Hlavně rozvaha a trpělivost

Netají se tím, že když hovoří s člověkem, který v té chvíli nevidí jiné východisko než ukončit svůj život sebevraždou – a často to bývá v situacích, kdy by k tomu stačil jediný skok nebo i krok do prázdna – případně ho okolnosti dovedly třeba k tomu, že se rozhodl držet rukojmí nebo vydírat, zas až tolik nezáleží na jeho vlastní výmluvnosti. Byť by to leckdo předpokládal.

Lidi, kteří se dostali do tak mezní situace, že bylo třeba přivolat školeného vyjednavače, většinou potřebují něco jiného než přemlouvat je, domluvit jim – prostě je „ukecat“. Klíčové jsou rozvaha, trpělivost – klidně se snažit o dorozumění po pět, šest nebo i osm hodin či více – a umění naslouchat. Plus schopnost reagovat na to, co právě slyšel. A vlastně i na to, co sice zůstalo nevysloveno, ale lze vytušit. Nebo odvodit z dlouholeté zkušenosti. Pravda ve chvíli vyjednávání nebývá úplně podstatná; důležité je hlavně toho druhého vyslechnout. Leckdy se ukáže, že právě na to dotyčný dosud marně čekal – a krizovou situaci se pak podaří vyřešit bez použití síly. Vůbec nejnáročnější bývají situace, kdy je protistrana zticha – prostě mlčí. Nereaguje.

Sebevražedkyni vtáhl do života policejní vyjednavač

Svoji práci Pošíval podrobně přibližuje v knize Vyjednavač, do níž jeho vyprávění přepsala autorka Markéta Nekolová. Publikace se křtem ve středu 4. října vydala na cestu ke čtenářům. Jejími kmotry se stali policejní prezident Martin Vondrášek, šéfredaktorka vydavatelství Albatros Hana Hozová a herec Hynek Čermák.

Knížka je k dostání jak v papírové podobě, tak jakožto e-kniha. V knižním rozhovoru Pošíval představuje nejen své nejzajímavější případy, ale také vysvětluje metody a techniky vyjednávání. Ty se ostatně hodí nejen pro práci policajta a situace, kdy správná slova vyřčená v pravou chvíli mohou být účinnější nežli použití zbraní. Uplatní se jak ve vypjatých krizových situacích, tak i v běžných vztahových konfliktech – a rovněž mohou vést k úspěšném podnikání. Vedle aktivního naslouchání jsou klíčové práce s emocemi, lidskost a autentičnost – ale i pomoc se zachováním si vlastní tváře. „Knize přeji, aby našla co nejvíce obdivovatelů – a možná aby nebyla poslední,“ ocenil přínos Vyjednavače policejní prezident Vondrášek.

V nové knize Vyjednavač představuje svoji práci vyjednavač zásahové jednotky pražské policie Karel Pošíval.Zdroj: Policie ČR

Ten také připomněl, že celorepublikově u policie působí na 150 vyjednavačů, kteří ročně řeší 120 až 130 případů. Hlavní město na tom má významný podíl, potvrdila Deníku vrchní komisařka pražské policie Eva Kropáčová. Loni šlo v metropoli o 60 případů, letos za první tři čtvrtletí jich už bylo bezmála 70; lze tedy pozorovat nárůst. „Projevují se zejména dopady ekonomické situace,“ řekla Deníku Kropáčová. Na vyvolání psychických stavů, které vyžadují povolání vyjednavače, se však podílejí i další faktory – válečnou situaci nevyjímaje, obrátila pozornost i k dění na Ukrajině. Převahu mají případy sebevražedného jednání; vyskytují se však i kauzy se zadržováním rukojmí nebo takzvané barikádové situace.

Vlídné slovo neprovází síla

Vyjednavač Karel Pošíval pracuje u pražské policie od roku 2001 – tedy 22 let. Původně nastoupil na místní oddělení ve IV. obvodu pražské policie, pak přešel na OHSku neboli oddělení hlídkové služby. Dalším krokem v kariéře se stalo zařazení k zásahové jednotce, kde získal specializaci vyjednavače. Jeden zrovna zásahovku opustil – a on se coby nováček přihlásil, že by ho zkusil nahradit. Tuhle práci dělá už 17 let – přičemž v posledních letech tým vyjednavačů pražské policie řídí a metodicky vede. Současně ale zůstává plnohodnotným členem zásahového komanda: policistou cvičeným k těm nejrazantnějším zákrokům. Tyto role ale nikdy nespojuje: buď vyjednává, nebo zasahuje.

DRAMA NA ALBERTOVĚ: Muž chtěl skočit z okna, rozmluvil mu to až vyjednavač

Zkušenosti předává dál i jinými cestami: pořádá semináře zaměřené na krizovou komunikaci a vyjednávání pro policisty i zájemce z civilního sektoru. Základní poučení, kteří si účastníci odnášejí? K úspěchu vedou klid, rozvaha, trpělivost a současně schopnost pohotově reagovat – ale také zájem o druhého, úcta i respekt.

To se policejnímu vyjednavači může vyplatit třeba i ve chvíli, kdy se stejným člověkem vyjednává během jednoho roku už podruhé – nebo i po třetí. I proto se vyjednavač vyhýbá zákroku silou, byť by třeba měl k tomu příležitost. Například by dokázal strhnout sebevraha z nebezpečného místa, když mu po delší debatě podává vyžádané cigarety. Neudělá to: příště už by mu tenhle člověk neuvěřil.