Mezinárodní veletrh Sběratel, který je největší sběratelskou akcí ve střední a východní Evropě, se v Praze koná pravidelně od roku 1998. Na návštěvníky čeká řada sběratelských kousků, od mincí, známek, medailí, bankovek či drahých kamenů až po gramodesky, pohlednice či minerály. Letošní ročník je už 23., zároveň je poměrně ojedinělý, a to zejména kvůli epidemii koronaviru. Veletrh se bude konat za zpřísněných hygienických podmínek, návštěvníci se tak mohou během akce cítit bezpečně. Ti, kteří si doma zapomenou roušku, si ji mohou zakoupit na místě.

Návštěvníci letňanského výstaviště PVA EXPO budou moci svoji svírku rozšířit zakoupením sběratelského předmětu. Na místě také budou moci využít služeb nezávislých znalců. Přinést si tak mohou například svoji sbírku známek, drahých kamenů, mincí, ale také méně obvyklých předmětů, jakými jsou telefonní karty, hračky či mušle. „Řada lidí ani netuší, jak vzácné jsou jejich sběratelské předměty. U nás na veletrhu to mohou snadno zjistit. Zcela zdarma jim jejich sbírky ocení nezávislí experti,“ láká návštěvníky ředitel veletrhu Jindřich Jirásek. „Podařilo se nám takto objevit například prvorepublikový zlatý dukát, který jeden návštěvník zdědil spolu s dalšími věcmi po vzdáleném strýci. V následné aukci jej prodal za několik set tisíc korun.“

