„Byl jsem otevřený posoudit alternativní trasu okruhu, ale ta je jednoznačně nereálná. Další posuzování, které by stálo stovky tisíc korun, nemá smysl. Je třeba se řídit fakty,“ komentuje závěry pracovní skupiny náměstek primátora Petr Hlaváček.

Pracovní skupina posuzovala dopady základní varianty okruhu zahrnující okrajové městské části Prahy a alternativní variantu tzv. regionální trasy přes obce ve Středočeském kraji. V programovém prohlášení se koalice zavázala pro řešení, které se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, bezpečnost dopravy, nákladů a termínu realizace. Proto je alternativní trasa prakticky vyloučena.

„Například v jihovýchodní části Prahy vede základní varianta okruhu v maximální možné míře takřka neobydlenými částmi území (tzv. stavba 511). Regionální varianta však znamená razantní zásahy do života a obydlí bezprostředně dotčených obyvatel. A to v desetinásobném rozsahu proti té základní. Nepoměr takových zásahů v obou variantách je značný,“ vysvětluje vedoucí odborného týmu, který oba návrhy posuzoval, architekt Filip Foglar.

Mínus čtvrt století

Alternativní varianta by zabrala více než desetinásobek plochy, která se v současné době buď už využívá k bydlení, nebo se s výstavbou počítá. Také by pohltila o polovinu více zemědělského půdního fondu včetně vysoce bonitní zemědělské půdy. Navíc s ní vůbec nepočítá 41 obcí na svém území a především je záměr v nesouladu se Zásadami územního rozvoje. Pokud by pak hlavní město muselo řešit stížnosti a žaloby obcí, spolků i jednotlivců, je regionální varianta spíše neuskutečnitelná.

„Základní varianta okruhu se začala připravovat v roce 1995. Teprve letos, tedy po 24 letech je vypořádána většina stížnosti a jsou účinná nutná opatření, aby se mohla stavba skutečně rozběhnout. V případě regionální trasy jsme tedy obrazně řečeno mínus čtvrt století do okamžiku, než by mohla vyjet první těžká technika,“ doplňuje právník Pavel Uhl.

„Nyní je zcela klíčové vyjednávat s dotčenými pražskými městskými částmi, obcemi a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky o konkrétní podobě projektu okruhu, která bude vycházet ze stávající stopy tak, aby dopad na životní prostředí a začlenění do urbanismu města byly co nejcitlivější,“ vysvětluje náměstek Hlaváček.

„Potvrdili jsme jižní variantu. Celou věc jsme přezkoumali a zjistili jsme, že je jediná realizovatelná. Existuje i jiná možnost, ale v této trase už vznikly stavební parcely a vyrostly rodinné domy. A navíc získat souhlas jednačtyřiceti dotčených obcí by vedlo ke zpoždění minimálně dvacet let,“ přidává argumenty náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

„Realita je neúprosná. Okruh bude mít vždy ty spokojenější a ty méně spokojené. Ideální varianta pro všechny neexistuje. Buď bude okruh v uvozovkách ´blbý´, ale s maximálním ohledem na obyvatele a životní prostředí dotčených území, nebo nebude žádný,“ uzavírá náměstek primátora Petr Hlaváček.