Praha – Cestovat po metropoli co nejrychleji je snem snad každého Pražana. Vyhýbat se dopravním zácpám, uzavírkám a nehodám je v hlavním městě mnohdy nadlidský výkon, proto není divu, že stále více Pražanů cestuje vlaky jezdící v systému Pražské integrované dopravy. Některé trasy, spojující především okraje města s centrem, jsou dokonce rychlejší než klasická městská hromadná doprava.

Vlak. Ilustrační foto. | Foto: Deník: Jan Buriánek

„Ze Kbel se do centra na Václavské náměstí dostanu za 20 minut. MHD s jedním přestupem to trvá až o pětadvacet minut déle," popsal Pavel Š., který využívá vlakovou dopravu po metropoli už nejméně tři roky.

Stále rostoucímu počtu cestujících, kteří využívají k dopravě po Praze vlakové spoje, se snaží město vyhovět. Za několik let má na železničních trasách křižující metropoli vzniknout na deset nových vlakových zastávek.

Z Podbaby na Rajskou zahradu?

„Nejdříve to bude zastávka Podbaba, která vzniká v rámci rekonstrukce trati Holešovice–Bubeneč, a to do roku 2015," řekl Deníku tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavel Halla.

Dalšími zastávkami, které by mohly vzniknout mezi rokem 2014 a 2018, budou Zahradní město a Eden. „U některých dříve zvažovaných je datum výstavby nejisté vzhledem k finanční náročnosti, jako například Karlín, Třeboradice, Konvářka, nebo nevyjasněným přístupům jednotlivých investorů, těmi jsou například Rajská zahrada či Kačerov, anebo vydaném nesouhlasu ze strany památkářů, jako je tomu u Výtoně," dodal mluvčí SŽDC.

Bezbarierový standard

Nově vzniklé zastávky umožní rychlý přestup z vlaků na jiný dopravní prostředek a zároveň budou blíž cestujícím. „Každá zastávka navíc, nebo zastávka, která například plynule navazuje na MHD jako Podbaba, kde je tramvajová zastávka, je ulehčením a přispěním k lepšímu cestování," komentoval Halla. Nové zastávky budou moct využívat i cestující s omezenou schopností pohybu, bezbariérové přístupy jsou totiž při modernizaci standardem.

Pro vozíčkáře je přizpůsobeno například celé hlavní nádraží a zastávky a stanice na I. koridoru, který vede z Roztoků u Prahy přes hlavní nádraží do Úval, s výjimkou úseku mezi Běchovicemi a Úvaly. „Ten projde modernizací od jara příštího roku," dodal Halla.

Množství cestujících stále roste

Statistiky ukazují, že počet cestujících jezdící po metropoli vlakem roste od roku 2006. Podle průzkumu ROPIDu, organizátora pražské hromadné dopravy, z podzimu roku 2011 takto cestuje již 70 % lidí.

„Při podzimním průzkumu jsme ve vlacích v Praze a okolí oslovili celkem 88 000 cestujících na území Prahy a 8 000 ve vnějších tarifních pásmech," uvádí mluvčí ROPIDu Filip Drápal v tiskové zprávě.

Nové vlakové zastávky

Podbabada roku 2015

Zahradní město do roku 2018

Edendo roku 2018

Nejisté datum výstavby:

Karlín

Třeboradice

Konvářka

Rajská zahrada

Kačerov

Výtoň