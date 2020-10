Pražský magistrát rozšíří počet míst, kde nebude na silvestra a Nový rok povoleno používat pyrotechniku. Nově to nebude možné v přírodních parcích a chráněných územích, na ostrovech nebo přehradách a hrázích a v okolí trojské zoo. Vyplývá to z návrhu vyhlášky, kterou v pondělí projednají pražští radní. Nadále bude platit zákaz užití pyrotechniky v památkové rezervaci, v okolí vodních toků nebo domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních zařízení. Pokud vyhlášku schválí radní a zastupitelé, bude platit od 1. prosince 2020.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Nejedná se o povolované ohňostroje, ale o pyrotechniku, kterou si koupí a odpalují obyvatelé. Nechceme, aby zejména v centru vznikala taková bojiště, jako tomu bylo v minulých letech, neboť to, co se dělo na Václavském náměstí, v ulicích staré Prahy nebo náplavkách, to je nepřijatelné," řekla novinářům radní Hana Kordová Marvanová (za STAN), která návrh vyhlášky radním přednese.