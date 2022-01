Situace se může dotknout i ulic napojujících se na Modřanskou, tedy V Mokřinách, Údolní, Ke Krči, Branické a Jeremenkovy.

„To, že rekonstrukce vyvolá nějaké dopravní problémy, je fakt a musíme ho přijmout. Je připravována tak, aby dopravní omezení byla co nejmenší,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Uzavření jednoho pruhu na mostě má podle jeho slov trvat jen po několik měsíců.

„Některé rekonstrukce v okolí už jsme dělali loni. Zrekonstruovala se Modřanská, zkapacitňuje se Strakonická, nyní Komořanská, všechno to děláme pro to, aby dopady byly co nejmenší,“ vysvětlil náměstek.

Na čtyřce se obávají, že problémy mohou nastat i o několik kilometrů dále u dalšího sjezdu z Jižní spojky, u křižovatky se Sulickou a Na Strži. V případě zácpy u této spojnice pak bude horší průjezdnost ulicí Na Strži a na ni navazujícími ulicemi – V Podzámčí, Branické, Sulické, Pod Višňovkou a Štúrově až po křižovatku Štúrova a Zálesí. O pár set metrů dále pak u sjezdu na Budějovickou, Michelskou či Vídeňskou mohou auta stát až ke křižovatce Zálesí v Dolní Krči.

Radní městské části mají obavy především ze zpoždění autobusových spojů. Chtějí proto prioritně zajistit spojení od Mariánské přes Novodvorskou k metru na Budějovické či Kačerově. A také spoje ulicemi Jeremenkova, Modřanská, Barrandovský most, Vrbova a Ke Krči.

Posílit chtějí i tramvajové linky číslo 2 a 21. „Podporujeme řadu připravovaných opatření, jako například na rampě Barrandovského mostu směrem k a od Modřanské, k podpoře MHD v Jeremenkově a Vrbově ulici,“ uvedl místostarosta Prahy 4 Zdeněk Kovářík (ODS), který nesouhlasí s provozováním autobusové dopravy MHD po Jižní spojce v době rekonstrukce Barrandovského mostu. „Zásadně nemůžeme souhlasit s omezováním provozu v ulici Na Strži a na Jižní spojce vyhrazenými jízdními pruhy pro méně potřebné autobusy, když by tím byla zásadně ohrožena prioritní velkokapacitní autobusová doprava mezi ulicí Zálesí a Kačerovem,“ uvedl Kovářík.

Místostarosta rovněž požaduje dynamické řízení dopravy mezi křižovatkou Dvorce a Barrandovským mostem tak, aby bylo dosaženo maximální průjezdnosti autobusů MHD i ostatních vozidel.

Projekt rekonstrukce a opatření magistrát poprvé prezentoval na výboru pro dopravu, kde má své zástupce i opozice, 11. února 2020. „Prezentace proběhly také v městských částech, několikrát jsme se sešli s Prahou 4 a Prahou 5, byli jsme v Písnici a půjdeme ještě znovu na Zbraslav. Hlavní prezentace bude v okamžiku, kdy bude vybrán zhotovitel a představen konkrétní harmonogram,“ dodal Scheinherr.