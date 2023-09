/VIDEO, FOTOGALERIE/ Praha dlouhodobě řeší problémy spojené s uživateli sdílených kol a koloběžek. Nyní se do situace připojili i strážníci městské policie, kteří od čtvrtka 31. srpna do neděle 3. září budou v rámci akce Koloběžka více kontrolovat správný způsob jízdy cyklistů a koloběžek na celém území hlavního města.

Koloběžky Bolt. | Video: Deník/Radek Cihla

Jízda na kole nebo koloběžce po chodníku je přestupek a na to se během tohoto víkendu více zaměří Městská policie hl. města Prahy v rámci bezpečnostní akce s názvem Koloběžka. Od čtvrtka do neděle jsou určené speciální hlídky celkem 64 strážníků, kteří vyrazí do ulic. Jejich úkolem odhalování, dokumentování a projednávání, případně oznamování přestupků ze strany uživatelů koloběžek a kol.

„Akci městské policie vítám. Zvláště provoz půjčovaných koloběžek představuje v širším centru hlavního města velký problém, ať už kvůli neukázněné jízdě či často bezohlednému parkování na chodnících. Akce Koloběžka je jednorázová, kromě toho ale pracujeme na dlouhodobém řešení, jehož cílem je zvýšit bezpečnost na pražských chodnících,“ říká primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Pražané si stěžují převážně na sdílené prostředky komerčních poskytovatelů. Jejich uživatelé totiž jezdí po chodníku a nevhodně parkují. Nově vedení města chstá memorandum, které si dává za úkol vyřešit problémy jako je úprava oblastí, kde se nesmí parkovat, vymezení zakázaných zón, kam se nesmí vjet, postup pro odstaňování koloběžek a také kontaktní linky, kam lze nevhodně zaparkovaná kola a koloběžky hlásit.

Nová pravidla pro jízdu na elektrokoloběžkách. Překážející stroje z centra zmizí

Nejčastějšími přestupky, které strážníci s policisty řeší, jsou jízda na chodníku, po přechodu pro chodce, v protisměru a nerespektování dopravního značení. Za případné dopravní přestupky však cyklistům a jezdům můžou na místě hrozit pokuty až do dvou tisíc korun. V případě jízdy pod vlivem alkoholu nebo drog to ve správním řízení může být pokuta v rozmezí od dvou a půl tisíce do 20 tisíc korun.

Statistika v souvislosti s cyklisty a jezdci na koloběžkách:



-Od ledna do července letošního roku městská policie v metropoli zatím řešila 3 211 přestupků v souvislosti s cyklisty. Za tyto přestupky uložila 468 pokut v celkové výši 166 900 korun, 22 přestupků oznámila správnímu orgánu a ostatní řešila domluvou.

-Za rok 2022 strážníci zjistili 6 667 přestupků, udělili 964 pokut v celkové výši 283 100 korun, 42 přestupků oznámili správnímu orgánu, ostatní řešili domluvou.

-Za rok 2021 strážníci zjistili 6 963 přestupků, udělili 1 142 pokut v celkové výši 284 300 korun, 62 přestupků oznámili správnímu orgánu, ostatní řešili domluvou.

-Za rok 2020 strážníci zjistili 5 584 přestupků, udělili 1 610 pokut v celkové výši 518 200 korun, 63 přestupků oznámili správnímu orgánu, ostatní řešili domluvou.

-Za rok 2019 strážníci zjistili 6 058 přestupků, udělili 3 188 pokut v celkové výši 958 720 korun, 61 přestupků oznámili správnímu orgánu, ostatní řešili domluvou.

-Za rok 2018 strážníci zjistili 758 přestupků, udělili 718 pokut v celkové výši 149 690 korun, 40 přestupků oznámili správnímu orgánu, ostatní řešili domluvou.