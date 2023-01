Ministr se zástupci Středočeského kraje, kteří fandí co nejrychlejší dostavbě středočeského úseku dálnice, a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) představí aktuální stav příprav výstavby. Kupka také podle slov mluvčího ministerstva Filipa Medelského bude diskutovat o připomínkách měst a obcí podél připravované trasy.

Jen přenést problém o 59 kilometrů?

Že by se podařilo dosáhnout znatelnějšího pokroku – alespoň z pohledu jejich města – neočekává starosta Jesenice na Praze-západ Pavel Smutný (Nezávislí pro Jesenici). Deníku řekl, že on na setkání nepojede; město zastoupí místostarostka Iva Řehulková (ze stejné kandidátní listiny).

Dálniční ředitelství žádá o územní rozhodnutí pro D3 protínající Posázaví

„Já už je zažil tři, paní místostarostka tam jede podruhé,“ poznamenal Smutný. „Moc prostoru pro diskusi většinou nebývá,“ konstatoval. Očekává tudíž, že hlavně zazní informace o stavu příprav středočeské části D3. Zástupci města podle jeho slov pořád opakují jedno a totéž; zatím bez odezvy: vyústění D3 na Pražském okruhu právě u Jesenice, kde už nyní doprava kolabuje, považují za nesmysl. Jen se prý problém přesune od Miličína, kde dálnice končí nyní, právě k Jesenici…

Výhradami se netají třeba starostka městyse Netvořice na Benešovsku Monika Šlehobrová (Změňme Netvořice). „Náš postoj není odmítavý; spíš máme podmínky, které nebyly dodrženy,“ řekla Deníku. Tou základní je obchvat, který by vybudoval kraj. Přičemž ústní příslib místním politikům nestačí. „Písemně nemáme nic,“ posteskla si starostka. Městys se podle jejích slov snaží uplatnit také sérii připomínek „technického charakteru“.

Přípravy běží, odpůrci se nevzdávají

Středočeská část dálnice D3, jež už má schválenou trasu vedoucí Posázavím, by měla měřit 58,5 kilometru. Dělí se na pět stavebních úseků, přičemž ve všech nyní běží přípravná řízení a aktuální je rovněž geotechnický průzkum. Dálniční ředitelství před měsícem ohlásilo, že tato státní organizace nově požádala o vydání územního rozhodnutí. S využitím nové legislativy stáhla staré žádosti podané k Městskému úřadu v Benešově a nově se obrací na Krajský úřad Středočeského kraje, což podle Martina Bučka z ŘSD má územní řízení urychlit.

Dálnice D3 Středočeský úsek.Zdroj: 11328544

Odpůrci sdružení ve spolku Alternativa středočeské D3, který se hlásí i k podpoře 11 obcí z Posázaví, Benešovska a Voticka, se naopak ohrazují proti údajným nedostatkům v podkladech i zastaralosti některých údajů. „Některé součásti dokumentace jsou staré i několik desítek let,“ řekl Deníku předseda spolku Roman Andres. On sám se ale do Jílového u Prahy, aby námitky řekl do očí ministrovi, nechystá. „My jsme nejen nebyli pozváni, ale přímo vyloučeni z debaty – i když bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) nás k jednání výslovně přizval,“ posteskl si.

Modernizace trati Praha - Kladno i výstavba nové dráhy na letiště mají zpoždění

Ministerstvo dopravy i krajští politici vidí výstavbu středočeské D3 v samostatné trase takzvaným západním koridorem jako nezbytnost, která nejen umožní dokončení ucelené dálniční sítě, ale také nabídne alternativní spojení Benešovska s Prahou, čímž odlehčí dálnici D1 i silnici I/3. Alternativa naopak vidí řešení v rozšíření nynější silnice I/3 včetně podílení obchvatů a doplnění mimoúrovňových křižovatek (za současné modernizace silniční sítě v regionu a důrazu na posílení příměstské železniční dopravy). Podle zastánců dostavby D3 by takové řešení v míře, do jaké je technicky proveditelné, budoucím potřebám nepostačovalo.

Větší sídla v sousedství středočeské D3

- Červený Újezd (BN)

- Heřmaničky

- Jesenice (PZ)

- Ješetice

- Jílové u Prahy

- Kamenný Přívoz

- Krňany

- Lešany

- Libeř

- Maršovice

- Miličín

- Netvořice

- Neveklov

- Okrouhlo

- Petrov

- Psáry

- Sedlec-Prčice

- Tisem

- Václavice

- Vojkov

- Vrchotovy Janovice

- Zlatníky-Hodkovice