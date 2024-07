Že je ovoce zdarma dostupné u kdejaké silnici nebo v aleji není překvapením. Mapa ale ukazuje i množství míst, kam můžou vyrazit na sběr plodů Pražáci. Je samozřejmě třeba ohlídat, co zrovna roste. Podle zástupců iniciativy Na Ovoce si lze aktuálně v metropoli natrhat třeba moruše.

„Jsou skvělým zdrojem železa a vitamínů, parádní jsou třeba v ranní kaši nebo domácí zmrzlině. V Praze na ně narazíte na mnoha místech,“ uvádí s tím, že nalézt je lze třeba v parčíku mezi ulicemi Keplerova a Patočkova, který je snadno dostupný ze zastávky Vozovna Střešovice. Plody na menších stromcích tu dozrávají postupně.

Havlíčkovy sady, park Grébovka - v závislosti na ročním období tu roste černý bez nebo rakytník:

K mání jsou i letní jablka, ze kterých lze vyrobit jablečné pyré, udělat kompot nebo upéct koláč. Pražské rodiny na ně můžou vyrazit třeba do sadu Na Klíčově ve Vysočanech, do kterých se zájemci dostanou z ulice Kbelská. K jabloním se dá dojít procházkou po nezpevněné cestě, které já dlouhá asi dva kilometry.

Dozrávající ovoce láká i letos přemnožené vosy. Ty se slétávají na sladké nápoje ale i ovoce, které je ještě na stromech. Při trhání jablek je tedy na místě obezřetnost. Pozor by si měli dát především alergici a pro jistotu si ke sběru ovoce vzít první pomoc v podobě prášků nebo jiné léčby doporučené lékařem.

Podle odborníků letošní horké léto vosám přímo nahrává. Ve chvíli, kdy je zima teplejší, jich totiž přezimuje výrazně více. Když je navíc v létě ještě sucho, vyhledávají vosy blízkost lidí a zrajícího ovoce, kde vždy najdou něco k napojení i k snědku

Tip na jablečný koláč

- Variant jak sezónní ovoce zpracovat je hned několik. Ze zmiňovaných letních jablek, které si v sadu můžou lidé sami zdarma nasbírat, lze například upéct jednoduchý koláč. Potřeba je na něj asi osm kusů letních jablek, dvě stě gramů hladké mouky, sto gramů cukru a másla, dvě vejce, prášek do pečiva, sůl, skořice a cukr moučka.

- Příprava není složitá. Jablka stačí oloupat, zbavit jadřinců a nakrájet na tenké plátky. Z mouky, prášku do pečiva, cukru, skořice a špetky soli vyrobte těsto, do kterého přidáte rozpuštěné máslo a vejce – dobře promíchejte. Těsto rozetřete do vymazané a vysypané formy a rozložíte na něj plátky jablek. Koláč se peče v předehřáté troubě na 180°C asi 30 až 40 minut.