Další dojemný příběh sanitky přání. Ženě splnila tužbu vrátit se na Ukrajinu

/FOTOGALERIE/Jedinou touhu má spousta lidí, kteří cítí, že se jejich životní pouť chýlí ke konci. Přáli by si zemřít doma. Dá se to zařídit, i když jsou hroby předků vzdáleny tisíc kilometrů. Naznačila to Petra Homolová z centrály Záchranné služby Asociace samaritánů ČR Praha-západ, která je mimo jiné manažerkou Sanitky přání ASČR. To je speciálně upravený sanitní vůz, který nespěchá na místa, kde je třeba zachraňovat životy. Pomáhá plnit tužby lidí, jejichž zdravotní stav neumožňuje běžné cestování: potřebují speciální transport.

Sanitka přání pomohla umírající ženě splnit tužbu: vrátit se domů na Ukrajinu. | Foto: Asociace samaritánů ČR Praha