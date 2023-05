Nepřetržitá zdravotnická pomoc jak pro cestující a návštěvníky, tak pro zaměstnance je na letišti zajištěna prostřednictvím stálé lékařské služby, o jejíž provoz se starají právě samaritáni. Mimo to se zde věnují také školením v poskytování první pomoci, jimiž procházejí zaměstnanci letiště, letištní hasiči, ale i palubní personál leteckých společností.

Tým zdravotníků na letišti, jehož práce vlastně kombinuje působení „klasických“ záchranářů s lékařskou pohotovostí, má základnu v ambulanci mezi terminály 1 a 2. Neustále je zde připravená k výjezdu na místo, kde by bylo potřeba pomoci, sanitka vybavená jako klasický vůz rychlé lékařské pomoci.

Stejně jako všechna ostatní auta na letišti má navíc odpovídač, aby přehled o pohybu vozidel měla řídicí věž. Sanitka se totiž pohybuje po celém letišti – a v případě potřeby vyráží i přímo k letadlům.

Místo do nemocnice do letadla: pomáhají pacientům, aby nemuseli měnit plán

Ani zásahy záchranářů na jejich palubách nejsou výjimečné. Zdravotníci na letišti tedy rozhodně nepůsobí jen v ambulanci nebo v terminálech. K této sanitce sloužící po 24 hodin denně nyní přibývá druhý stejně vybavený vůz, který bude v provozu v době, kdy je na letišti největší ruch: mezi devátou dopolední a desátou večer; rovněž po sedm dní v týdnu.

Od bebí po stavy, kdy jde o život

„V sezoně záchranáři absolvují kolem 180 zásahů měsíčně: převážně u cestujících, ale i u zaměstnanců letiště,“ konstatovala Homolová.

Podle zkušenosti lékařů, kteří zde působí, patří k nejčastěji řešeným zdravotním komplikacím alergické reakce, nevolnosti nebo kolapsy. Vcelku běžné je také ošetřování drobných úrazů. Zdravotníci se pokud možno snaží pomoci pacientům tak, aby se jejich stav upravil a oni mohli pokračovat v cestě, kterou si naplánovali.

Nechybí však ani transporty do nemocnic. Mezi množstvím lidí, kteří letištěm projdou, se totiž objeví i pacienti ve vážném zdravotním stavu: třeba s infarktem myokardu, cévní mozkovou příhodou nebo náhlou příhodou břišní. Někdy dokonce kvůli naléhavé potřebě odborné pomoci neplánovaně přistane letadlo, které mělo nad územím České republiky pouze proletět. I pro zdravotníky, kteří už toho viděli hodně, však bylo výjimečné, když loni koncem prosince takto přistával stroj letící na lince Birmingham–Bukurešť: kvůli porodu na palubě.

Odbaveno by mělo být 13 milionů lidí

V rámci letního letového řádu je z Prahy prostřednictvím 65 dopravců zajištěno přímé spojení do 152 míst po celém světě. Mluvčí letiště Klára Divíšková připomněla, že mimo jiné nově přibývají lety do devíti oblíbených dovolenkových destinací a cestující se dočkali či dočkají i dvou nových dálkových linek (do Soulu a na Tchaj-wan; v tomto případě od druhé poloviny července).

Houkající sanitka převážela novorozence, srazila přitom chodce

Předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos v souvislosti s aktuální sezonou sdělil, že v počtu destinací a dopravců letiště dosáhne na 80 procent nabídky z rekordního předcovidového roku 2019. „I přesto, že nadále chybí destinace na Ukrajině a v Rusku,“ poznamenal. A ředitel leteckého obchodu Jaroslav Filip očekává, že by letos mohlo být odbaveno přes 13 milionů cestujících. Nejintenzivnější letecké spojení – alespoň podle počtu destinací v jednotlivých zemích – má Praha se Španělskem, Řeckem, Itálií, Velkou Británií a Francií.