S oteplením roste chuť. Tak si mohou poupravit okřídlená slova milovnici jahod, kteří už netrpělivě vyhlížejí sezonu samosběrů. Zvlášť poté, co jsme si mohli užívat dnů se skutečně letním počasím – to prý zrání jahod musí přímo „poskočit".

Jahodová plantáž ve Slavoníně 30. května 2022. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Právě těch vlastnoručně utržených se spousta lidí nemůže dočkat. Už jen při vědomí, že jsou místní a čerstvě utržené, chutnají skvěle. Takoví lidé, pokud nemají vlastní zahrádku, pak často spoléhají právě na farmy nabízející samosběr.

Už aby ta možnost přišla, nemohla se dočkat zákaznice Ludmila, když si v pondělí 22. května všimla nabídky vaniček s jahodami, označenými jako české, v jednom z obchodů u krčského sídliště. Cena 22,90 Kč ji zaujala – avšak ruku již mířící k regálu zastavilo upozornění psané menším písmem, ale zato s vykřičníkem: jde o cenu za sto gramů.

Zdroj: Jiří Janda

Přesnou částku určí až vážení na pokladně – nicméně zhruba půlkilová mistička stojí přes stovku. I tak bylo vidět nakupující, pro něž to nebyl problém. Ludmila to vidí jinak.

„Tolik peněz za hromádku, kterou by člověk spořádal na posezení, vážně nedám,“ prohlásila. Z domova to má kousek do Kunratic, jež jsou v Praze jahodami proslulé. Ale ani tam většinou nenakupuje již nasbírané jahody. „Ráda si natrhám sama – jsem na čerstvém vzduchu a ještě si u toho odpočinu od sezení v kanceláři,“ připomněla výhody samosběru.

Potřebné jsou hlavně teplé noci

Webové stránky velkých pěstitelů, k nimž v Praze patří firmy Václava Macháčka a Jiřího Jakoubka, obě působící v Kunraticích, či provozovatele plantáží Hanse Schwenka, ještě pro letošní rok neohlašují ani zahájení prodeje, ani termíny samosběrů. Všechno záleží na tom, jak se bude vyvíjet počasí: jestli bude teplo, nebo chladno, řekl Deníku Jakoubek.

I když třeba ve Vraňanech na Mělnicku už s vlastní sklizní a prodejem začali, v Praze je situace jiná. „Červené jahody ještě nemám,“ poznamenal Jakoubek. Zahájení sklizně odhaduje zhruba za týden až čtrnáct dní. „Možná začneme trhat příští týden v sobotu,“ míní – ovšem s tím, že start to bude pomalý. Jestliže v hlavní sezoně dosahuje denní produkce šesti tun, pro první sobotu očekává, že by to mohlo být kolem 100 kg.

Zdůrazňuje ale, že vše rozhodne vývoj počasí – a to hlavně noční teploty. „Jahody zrají přes noc,“ vysvětlil Jakoubek. S tím, že pokud třeba dvě noci po sobě teploměr vystoupá na nějakých 12 až 16 stupňů, zralost výrazně poskočí; naopak pokud teplota nepřekročí osm stupňů, jahody „sedí“ a nezrají. Právě počasí tak nyní po všem, co už se na plantážích udělalo, má rozhodující vliv na to, jaká bude sezona i kdy začne.

Cena se mění během sezony

„Samosběry přicházejí později po zahájení sklizně – myslím, že to bude někdy kolem 15 června,“ odhaduje Jakoubek. Cenu by chtěl zachovat stejnou jako loni. Tehdy vlastnoručně nasbíraný kilogram na začátku, kdy jahod bývá nejvíc a jsou nejlepší, přišel na 65 Kč. Později, zhruba od poloviny sezony, se cena snižovala až na 40 korun za kilo. Provozovatel má totiž zájem na tom, aby lidé nadále přicházeli a dosbírali i jahody dozrávající v dalších vlnách.

Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Cena tedy nezůstává neměnná, ale vyvíjí se podle kvality a množství dostupných jahod. Loňský průměr Jakoubek vyčíslil na 55 Kč za kilogram. Pro někoho prý cena lákavá, pro řadu lidí už méně, jestliže se samosběr spojený s vlastní prací. „Mnozí jsou pohodlní a než by vyrazili sbírat za 50 korun, raději si koupí u silnice už natrhané jahody z Polska za 60,“ připouští Jakoubek obavy, zda lidé přijdou.

Ekonomická krize a všeobecné zdražování se přitom nezdají jako hlavní argument, jak naznačil loňský úbytek sběračů: leckomu se zapojit vlastní ruce nechce. Ostatně se stává, že i brigádníci, kteří přijdou, někdy končí už po nějakých třech hodinách: s tím, že „mají dost“ a dál dělat nemohou. To ale znají i jiné firmy.

Lidé, kteří přijdou na samosběr na Jakoubkovy plantáže Kunratických jahod, si přinesou vlastní nádoby. Ty se zváží – a po zaplacení zálohy 100 Kč mohou jít sběrači do pole. „Když mají natrháno, naplněné nádoby se opět váží, spočítá se cena – a od ní se odečte ta záloha,“ vysvětlil provozovatel.