Praha /FOTOGALERIE, INFOGRAFIKA, ANKETA/ - Zbytečné. Stačilo. Má to spíš opačný efekt. Momentálně nejčastější reakce Pražanů na trvající přítomnost po zuby ozbrojených vojáků v ulicích. Mnozí se pod hlavněmi samopalů cítí nepříjemně. Vzpomínka na březnový teror z Bruselu se pomalu vytrácí. Pražský deník to zjistil v bleskové anketě.

Zdá se, že přesně dva měsíce po útocích, tedy 22. května, mimořádné bezpečnostní opatření padne. Ministr obrany Martin Stropnický to přinejmenším nevyloučil. Odkázal při tom na očekávaný společný závěr vedení policie a armády.

„V tuto chvíli nemáme informace, že by se přítomnost smíšených hlídek měla prodlužovat, ale i to se může změnit například se změnou bezpečnostní situace u nás i v zahraničí," řekla mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová. Zvýšená ostraha by prý mohla zůstat jen na letišti a dalších několika málo vybraných místech.

Obecně zřejmě pomíjí preventivní i psychologický účinek. Naopak začínají prosakovat kontroverze. Jde například o incident z autobusového nádraží na Florenci, který byl na videozáznamu zveřejněn v neděli. Na něm právě hlídka složená z policistů a vojáků tvrdě zakročila proti muži, který se odmítl legitimovat.

Bude nutné si zvyknout

„Ohledně samopalníků si dovoluji odpovědět, že se díky nim bezpečně necítím, považuji jejich nasazení za trapné gesto a po včerejším videu se jich regulérně bojím," napsal na sociálních sítích Tomáš Vajsochr.

I když zhruba za tři týdny samopaly z ulic pravděpodobně zmizí, mohou se záhy do Prahy vrátit. Stačí, aby česká vláda opět vyhlásila 1. stupeň ohrožení terorismem v reakci na případný nepříznivý bezpečnostní vývoj poblíž hranic České republiky i v celé Evropské unii.

V Praze je nasazeno 350 vojáků. V Brně a Ostravě po padesáti. Celkový počet příslušníků armády se postupně snižuje. Původně jich právě v Brně a Ostravě bylo ještě o stovku více. Ve smíšené hlídce slouží převážně dva vojáci a jeden policista. Vojáci jsou vybaveni standardně přidělenou krátkou zbraní - pistolí, a dlouhou zbraní - útočnou puškou CZ805 BREN.

Anketa: Má nasazení ozbrojených vojáků v Praze ještě smysl?

Andor Šándor, bezpečnostní expert: Vláda jen reaguje na události v Bruselu. Snaží se tím demonstrovat, že je schopná dělat preventivní odstrašující opatření, která mohou potenciálním pachatelům teroristického útoku ukazovat, že je tady stát ve větší pohotovosti. Pokud se ale někdo rozhodne, že se odpálí v metru, tak opatření, která dnes vidíme, tomu nezabrání. Jde o manifestaci síly k uklidnění obyvatelstva.

Michal Prokop, hudebník: Chápu, že situace ve světě je napjatá a všude se řeší bezpečnostní opatření. U nás naštěstí žádný teror ještě nepropukl. Osobně si myslím, že kdyby se policisté a vojáci chovali, jak se chovat mají, což si zejména u policie často nejsem jistý, tak by mi tato opatření nevadila. Nejvíce mi vadí, že se neumějí vyrovnat s tím, co jim skutečně přikazuje zákon a chovají se formalisticky a často nesmyslně.

Jan Hřebejk, režisér: Nemohu posoudit, protože jsem si ničeho nevšimnul. Obecně si ale myslím, že u nás není tak nebezpečno, aby se musely předvádět různé jednotky. Nežijeme totiž v zemi, kde by podobné věci byly potřebné.

Libor Hadrava, radní pro bezpečnost: V rámci bezpečnosti Prahy odpovídám za městskou policii, ale pokud platí první stupeň ohrožení terorismem a vláda takto rozhodla, určitě k tomu měla důvody. Pokud máme chránit občany, tak je toto opatření správné. Když se podíváte do Bruselu, tak tam se to řešilo obdobným způsobem, ale samozřejmě v mnohem větším měřítku.

Jana Černochová, poslankyně a starostka Prahy 2: Ministrů jsme se ptali, kdy budou opatření ukončena. Úkol armády je úplně jiný. Vnitřní bezpečnost má na starosti policie. Abych v nákupním centru potkávala policistu s třemi vojáky s červenými barety, mi připadá nepřiměřené. Tady nejde o to, že bych se nechtěla cítit bezpečně, ale jde o mrhání pracovní energií a sílou lidí, kteří nám mohou pomáhat v jiných situacích a jindy.

Tomio Okamura, poslanec: Vojáci s touto konkrétní výzbrojí byli zbyteční od počátku, jelikož jen magor nechá běhat vojáky na ulici se samopaly s dalekým dostřelem a vysokou průrazností. Ty zbraně nemohli nikdy použít, protože by automaticky postříleli spoustu nevinných lidí. Samozřejmě neměli šanci jakkoli zabránit teroristům uložit někde bombu. Prevencí je jen nulová tolerance nezákonné migrace.

Vojáci zmizí z ulic na konci květnaMinistr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) navrhne zrušení smíšených hlídek vojáků a policistů koncem tohoto měsíce. Před evropskou konferencí Interpolu, která se koná od 18. do 20. května v Praze, počet vojáků v ulicích snižovat nechce. Uvedl to na čtvrtečním semináři ministerstva vnitra o terorismu.



"Myslím, že konec května je to datum, kdy vojenské hlídky zrušíme. Pokud nebude změna situace, tak hlídky nebudou po ukončení konference potřeba. Na konci května přednesu vládě návrh na snížení bezpečnostního stupně na stupeň nula," řekl Chovanec. "Já si myslím, že se český občan nemusí bát vojáků v ulicích, spíše naopak," dodal.

