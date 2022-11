Připravil výstavy, pouliční představení a koncerty, ale také brunch na podporu samoživitelek a debaty věnované nadcházejícím prezidentským volbám, evropským tématům nebo ruské agresi proti Ukrajině. Symbolicky v 17:11 zazní Modlitba pro Martu. Protinacističtí a protikomunističtí odbojáři večer v Národním divadle převezmou Ceny paměti národa, které uděluje společnost Post Bellum.

První pietní akce začne ve čtvrtek ráno před Hlávkovou kolejí v Praze, a to jako připomínka obětí nacistické perzekuce československých vysokoškoláků z roku 1939. Dopoledne si zástupci vysokých škol připomenou studentskou demonstraci, která vyústila v průvod na Národní třídu v roce 1989. Satirický nadhled by do oslav měl vnést karnevalový průvod Sametové posvícení, který se vydá z pražské Kampy přes Národní třídu a Staroměstské náměstí do Kampusu Hybernská. Na Václavském náměstí se bude odpoledne konat Koncert pro budoucnost.

V Lichtenštejnském paláci bude konference Hybridní válka Ruska proti demokratickému světu, na které vystoupí premiér Petr Fiala nebo představitelka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Odpoledne se z ulice Na Slupi přes Karlovo na Jungmannovo náměstí vydá Pochod na podporu demokracie s názvem ČR stojí na straně napadené Ukrajiny.

Neparlamentní Hnutí PES ohlásilo na poledne demonstraci za demisi Fialovy vlády na pražskou Letnou. O dvě hodiny později z Opletalovy ulice vyrazí průvod k České televizi, kde by se měla konat další protivládní shromáždění.

Pražská policie dnes upozornila, že kvůli velkému množství demonstrací musejí obyvatelé a návštěvníci hlavního města počítat ve státní svátek s omezením dopravy nejen celý den na Národní třídě, ale i krátkodobě na dalších místech, kde se uskuteční pochody a shromáždění - například na Albertově, u Hlávkovy koleje, na Kampě či Kavčích hrách.

"Na bezpečnostním opatření se bude podílet několik set policistů z řad pořádkové, dopravní i kriminální služby. Samozřejmostí budou i kolegové z antikonfliktního týmu a přijedou nám do Prahy vypomoci i kolegové z jiných krajů, které jsme požádali o spolupráci. Spolupracujeme také se strážníky městské policie, dopravním podnikem a Magistrátem hlavního města Prahy," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.