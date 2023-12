Film Šakalí léta oslavil třicet let. Věděli jste o snímku tyto zajímavosti?

Letos je to přesně 30 let od premiéry populárního filmu Šakalí léta. Muzikálovou komedii Jana Hřebejka situovanou do Dejvic konce 50. let si v Grand hotelu International piřpomněli hlavní hrdinové filmu a jeho tvůrci. Přinášíme i zajímavosti, které jste o filmu možná netušili.

Předchozí 1 z 6 Další 1. Tvůrci filmu hledali neherce v tanečních skupinách, protože zásadní podmínkou bylo zvládnout taneční party. Jedinou výjimkou byl herec Jan Semotán, který měl od začátku roli jistou, protože si režisér Jan Hřebejk neuměl představit někoho lepšího. Ikonická hvězda Hotelu Internatioal.Zdroj: CZECH INN HOTELS 2. Místo Josefa Abrháma měl původně hrát roli tatínka-policisty Petr Nárožný. 3. V komparzu filmu tancovala tehdy 15letá herečka Lenka Krobotová. Promítání Šakalích let v Internationalu po 30 letech.Zdroj: CZECH INN HOTELS 4. Hotel International (dnes Grand hotel International) byl postaven mezi lety 1952 – 1956 ve stylu socialistického realismu, nebo také „sorely“, jak se tomuto architektonickému slohu někdy zkráceně říká. Budova měla původně sloužit pouze k ubytování vojáků, ale nakonec byl záměr změněn a z budovy se stal hotel. Původně byl součástí stavby také protiatomový kryt, ve kterém by mohlo přežít 600 osob po dobu 14 dní, ten je nyní využíván jako sklad. V padesátých letech se nicméně jednalo o nejluxusnější hotel v Československu. 5. Bejbinu měla původně hrát Anna Geislerová, ale vzhledem k tomu, že by nezvládala náročné taneční scény, byla vybrána na základě konkurzu Sylva Tománková. Jan Semotán, Jan Hřebejk.Zdroj: CZECH INN HOTELS 6. Těsně před zazněním písně "Na kolena" se záběrem mihne režisér Jan Hřebejk. 7. Martina Dejdara (Bejby) mrzelo, že úspěšné songy nemohl zpívat sám, ale pouze hýbal ústy do zpěvu Jana Kalouska. Také za Jakuba Špalka (Eda) zpíval Ivan Hlas a za Jitku Asterovou (Milada) zpívala Leona Machálková a Anna K. Jan Malíř, Jiří Ježek, Jakub Šplek.Zdroj: CZECH INN HOTELS 8. Postavu Bejbiny hrála Sylva Tománková, nazpívala ji Kateřina Buriánková a nadabovala Aňa Geislerová. 9. Autoři už v roce 1991 požádali Ivana Hlase, aby jim složil k filmu písničky. Natočení demosnímku písničky "Na kolena" uhradil spolužák Jarchovského a Hřebejka z katedry produkce Jakub Mejdřický. Když si skladbu vyslechl Jiří Ježek ze společnosti Space Films, přestože měl na stole téměř třicet jiných scénářů, okamžitě se rozhodl pro Šakalí léta. Jan Semotán, Jan Hřebejk, Sylva Tománková, Jakub Špalek, Jan Malíř, Jan Kalousek.Zdroj: CZECH INN HOTELS 10. Povídka, podle které se muzikál zfilmoval, měla k režisérovi komplikovanou cestu. V roce 1986 vydal "Československý spisovatel" Petru Šabachovi povídkovou knihu "Jak potopit Austrálii". Autorova přítelkyně věnovala jeden výtisk svému synovci, scénáristovi Petru Jarchovskému, kamarádovi a spolužákovi Jana Hřebejka. Povídka měla přitom jen dvacet stran. 11. Hořící Tatra 603 na konci filmu má SPZ, která se v době, kdy se film odehrává, nepoužívala. Tyto SPZ začaly být zaváděny postupně až po roce 1960. Navíc se jedná o model Tatry, který se začal vyrábět až koncem 60. let 20. století. Historická vozidla pro jubileum premiéry zapůjčili pan Stanislav Jirásek a společnost Kofola ČR. Jan Kalousek, Jan Malíř, Jan Hřebejk.Zdroj: CZECH INN HOTELS

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu