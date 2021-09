Letiště Praha výrazně přehodnocuje investiční plány, které má v šuplíku už řadu let. Důvodem je covidová krize a s ní související úbytek cestujících a propad do ztrát. Zatímco stavba paralelní ranveje zůstává prioritou číslo jedna, nový terminál se odkládá.

Letiště Václava Havla. | Foto: Deník/Michal Bílek

„Optimistický předpoklad je ode dneška za osm let. Teď budeme žádat o prodloužení platnosti stanoviska o vlivu stavby na životní prostředí (EIA), které vyprší na konci tohoto roku,“ uvedl na dotaz, kdy bude nová ranvej hotova, nový šéf letiště Jiří Pos. Pokud kladné stanovisko EIA z roku 2011 (už jednou prodloužené o pět let) nebude podruhé prodlouženo, bude muset letiště projít celým procesem posouzení vlivů na okolí znovu. To by podle Pose znamenalo oddálení stavby zhruba o tři roky. A zároveň by to dalo šanci odpůrcům stavby ranveje znovu do celého procesu zasáhnout a znovu přiostřit boj o novou dráhu.