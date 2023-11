Před budovou ruského velvyslanectví v pražské Bubenči se ve čtvrtek 16. října sešli zástupci takzvané české dezinformační scény, ti si kromě svých příznivů pozvali i novináře. Pavel Zítko společně s Liborem Malým a Rudolfem Vávrou chtěli původně ruskou ambasádu požádat o azyl pro hledaného Tomáše Čermáka, ten byl však v úterý večer zatčen policií v Polsku.

Příznivci Tomáše Čermáka před ruskou ambasádou v Praze. | Video: Deník/Radek Cihla

Pavel Zítko před budovou ambasády zpochybňoval Čermákovo dopadení. Jeho kolega Rudolf Vávra uvedl, že právník Čermáka se již snažil spojit s Polskem, ale kvůli jazykové bariéře byl tento pokus neúspěšný. Zítko také při svém proslovu narážel na fakt, že ačkoliv je z toho osočován, Čermáka neudal.

Dezinformátorská skupina původně avizovala, že na ambasádě bude žádat o azyl pro Čermáka, po jeho dopadení ale zveřejnil Zítko na Facebooku video, kde sděluje, že nepůjde pouze o žádost o azyl, ale materiály budou mnohem rozsáhlejší.

Rozsáhlý dokument po své tiskové konferenci zástupci i další příznivci podepsali a hodili do schránky ruského velvyslanectví.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

O zadržení Čermáka informovala policie na sociální síti X (dříve Twitter). „Šestatřicetiletého fantoma české dezinformační scény zadrželi včera polští kolegové na základě poznatků našich policistů. V nejbližší době bude následovat jeho předání do ČR," uvedla.

„Ač je muž v rukou polských policistů, tak formálně zůstává stále v pátrání a bude tomu tak až do jeho předání zpět do Česka, které díky realizaci Evropského zatýkacího rozkazu (EZR) bude možné provést velmi rychle, maximálně v řádu týdnů," sdělil tiskový mluvčí Policejního prezidia David Schön.

Fantom české dezinformační scény. Hledaného Čermáka zadrželi v Polsku

Čermák dva a půl měsíce unikal policii poté, co se na konci srpna nedostavil k nástupu trestu do věznice. Tam si měl odpykat 5,5 roku vězení. Odsouzen byl za to, že na sociálních sítích vyzýval své příznivce, aby bojovali proti novele Pandemického zákona násilným převzetím politické moci v České republice.