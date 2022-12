Obrazem: Knihovna v obležení turistů. Sociální sítě znovuobjevily její instalaci

Připomenutí události podpoří i vyvěšení vlajek ČR – jednoho ze symbolů české státnosti. „Vlajky jsme instalovali tradičně na stožáry veřejného osvětlení na historicky významných místech v centru hlavního města. Celkem 59 jich už nyní zdobí Václavské náměstí a ulice Na Příkopě a Národní,“ přiblížil Tomáš Jílek, předseda představenstva společnosti Technologie hl. m. Prahy.

Oslavy 30 let

V celé síti metra bude také v neděli 1. ledna 2023 od 8.00 do 20.00 hodin znít hlášení s textem: „Již 30 let jedeme po vlastní lince jako samostatná Česká republika. Přejme si proto šťastnou cestu i do budoucna. Vaše hlavní město Praha.“ Stejně jako při podobných výročích nebo svátcích budou tramvaje v ulicích osazeny vlaječkami České republiky.

Oslavy ale prvním lednovým dnem neskončí. 26. ledna 2023 vyjede do ulic Prahy speciální tramvaj u příležitosti třicátého výročí od zvolení Václava Havla prvním českým prezidentem. Ta zároveň připomene největší úspěchy naší republiky za posledních třicet let, jako jsou vstup do NATO, vítězství hokejistů na olympijských hrách v Naganu nebo vstup do Evropské unie.