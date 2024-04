Centrum Černý Most se začíná rozšiřovat. Přibude dokonce kino pro náročné

Více gastronomických zážitků, příležitostí k zábavě, k nakupování, ale i trávení času s dětmi bude od listopadu příštího roku k mání na severovýchodě Prahy. A severovýchodní změna to bude hned dvojnásobná: rozšíření chystá Centrum Černý Most (CČM), a to ve své severovýchodní části.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vizualizace nové podoby Centra Černý Most po rozšíření. Takhle má vypadat na podzim příštího roku. | Foto: archiv Unibail-Rodamco-Westfield

Společnost Unibail-Rodamco-Westfield, jež komplex vlastní a provozuje, ve čtvrtek 11. dubna představila záměr, který se pozvolna začne naplňovat už v příštích týdnech. Stavba má začít ještě během dubna. S výjimkou uzavření jedné z příjezdových tras (a občas také mírného snížení počtu parkovacích míst, avšak jen o desítky z nynějšího počtu 3120) nicméně tyto práce fungování CČM výrazněji neomezí. Přes den se bude pracovat venku, uvnitř hlavně po nocích. „Hraní a zpívání“ ve stanicích metra se měnilo v nefalšované koncerty „Naším cílem je nabídnout ještě lepší zážitek z nakupování i ze stravování,“ řekla Deníku ředitelka CČM Petra Holušová. S tím, že chystané změny reagují jak na poptávku zákazníků, kteří přijíždějí nejen z metropole, ale i z širokého okolního regionu (a zdaleka ne jen ze středních Čech), tak na zájem partnerů chtějících zde prodávat a poskytovat služby. Holušová hovoří o nových obchodech s módou, kdy některé značky dostanou příležitost prezentovat svoji nabídku na větší ploše než dosud, avšak přibudou i nové, jež zde zatím zastoupeny nejsou. Velkou změnou projde stravování: novinkou se stane restaurační zóna Dining Plaza. Vzniknou nové restaurace – mnohé s obsluhou ke stolu, servírováním na porcelánu a s klasickými příbory. To umožní nová myčka nádobí, jejíž služby nepřímo ocení i zákazníci a příroda. Jak to? Odpovědi jsou jednoduché: větší komfort při jídle a méně odpadu. Směsný odpad, který vyhazují jak nájemci obchodních prostor, tak zákazníci, přetřídili výzkumníci v Centru Černý Most: Zdroj: Milan Holakovský Součástí restaurační zóny Dining Plaza bude i dětská hernička. Do nových prostor se postupně přesune podstatná část nabídky občerstvení. V pozdější etapě proměny, do jara 2026, se počítá se zánikem nynějšího food courtu. Třetím „pilířem“ změn, představovaných celkovou investicí vyčíslenou na 70 milionů eur, se pak stanou tři nové malé kinosály, se 30 místy, pro náročné diváky. S občerstvením a nápoji – i alkoholickými – podávanými přímo do sálu. Tuhle novou nabídku bude multikino CineStar označovat jako Gold Class. Její součástí bude i salonek s barem a šatnou, jež návštěvníci budou moci využít před vstupem do sálu. To všechno se má budovat a pak i provozovat s důrazem na udržitelnost – tedy šetrný přístup k životnímu prostředí. To platí už pro samotou stavbu: uplatní se speciální beton s nižší uhlíkovou stopou, dojde na maximální recyklaci materiálu. Odpadky v obchodním centru promlouvají. Vyprávějí o třídění i o životě Nejen v podobě přemístění dále použitelných technologií, které slouží již nyní, ale znovu využity mají být i demontované části fasády nebo zábradlí. Nebo architekti: ti dostali dostali pokyn maximálně využívat přírodní materiály včetně dřeva, ideálně od lokálních dodavatelů, ale také například nepočítat s pohledy. Se světlíky umožňujícími maximálně využívat denního světla naopak ano. Navenek se podoba CČM výrazně nezmění, i když přístavbou přibude 9,1 tisíce metrů čtverečních prodejní plochy. Fasáda bude navazovat na současný design; novou dominantou se stane obří „okno“ části s restauracemi a venkovním posezením.

