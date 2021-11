Hlavní město bude v příštím roce zřejmě hospodařit s příjmy a výdaji ve výši zhruba 92,6 miliardy korun, což je meziročně více. Na investice pak půjde přibližně 19,86 miliardy, z nichž půjde více než čtyři miliardy na stavbu metra D. Město bude v příštím roce rovněž splácet své dluhy a další peníze vloží do rezervy. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který dnes schválili pražští radní. Návrh rozpočtu musí ještě projednat a schválit zastupitelé hlavního města.

Zdeněk Hřib - Pražský primátor. | Foto: ČTK

Z výdajů tvoří většinu běžné výdaje, a to asi 70,92 miliardy korun. Nejvíc peněz půjde do dopravy a školství, a to v prvém případě 24,1 miliardy a v druhém více než 21 miliard. Přibližně 3,3 miliardy půjde do zdravotnictví a na sociální oblast a asi 2,7 miliardy spolkne městská infrastruktura.