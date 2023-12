/VIDEO, FOTOGALERIE/ Od středy se zájemci chodí loučit s knížetem a bývalým ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem do kostela Panny Marie pod řetězem, který leží na Malé Straně kousek od Karlova mostu. I v pátek 8. prosince stáli lidé před kostelem, kde je vystavená rakev, frontu. Přes velký zájem a množství čekajících fronta postupuje bez problémů a čekající se dovnitř dostanou v rámci několika minut.

Lidé se v pátek 8. prosince přišli rozloučit s Karlem Schwarzenbergem | Video: Eliška Stodolová

Zástup zájemců o poslední rozloučení se zesnulým Karlem Schwarzenbergem vede od vstupu do kostela přes bránu až do Lázeňské ulice. Kostel je otevřený a přístupný veřejnosti od středy do pátku od 12 do 22 hodin.

Kolem páteční 13 hodiny tu stojí kolem stovky čekajících. Další lidé přitom přicházejí a do fronty se postupně řadí. Na pořádek dohlíží jeden pořadatel, moc práce ale nemá. Lidé se chovají slušně. „Teď jsme přišly,“ říkají dvě ženy, které stojí na konci fronty. „Karel Schwarzenberg pro mě znamenal slušného člověka a naději pro tuhle zemi,“ sděluje mi jedna z žen, paní Hanka, a její kamarádka jí doplňuje: „Byl pravdomluvný, když dokázal zkritizovat i přátele,“ zdůrazňuje Ludmila.

O akci Karel žije dál je velký zájem. Pořadatelé chystají velkoplošnou obrazovku

Chvilku poté, co ženy zmizí v kostele, se do fronty řadí i Tomáš Novotný. „Byl to jeden z prvních lidí, který seznal, že hlavní slovo má Evropa. Měl jsem rád jeho bonmoty, které byly peprné, ale zároveň moudré. V jeho osobě mi odchází to, co bych tu chtěl mít, to znamená nějaké vzory. Vzor typu hodnostáře, ke kterému se dá vzhlížet a takový mi tu chybí. Prozatím tady nikoho takového nevidím. Tento typ odchází a jsem z toho zklamaný. Byl to Václav Havel potom Karel Schwarzenberg a od té doby nic, z čeho bych byl nadšený,“ vypráví mi Tomáš během čekání.

Lidé se loučí v klidu

Atmosféra před kostelem je poklidná a je cítit nostalgie a smutek. Karel Schwarzenberg stál u zrodu parlamentní strany TOP 09, vedl resort zahraničních věcí, aktivně působil v Poslanecké sněmovně i Senátu a současně kandidoval také na prezidenta.

1/16 Zdroj: Milan Holakovský ANKETA: Co pro vás znamenal Karel Schwarzenberg? 2/16 Zdroj: Milan Holakovský ANKETA: Co pro vás znamenal Karel Schwarzenberg? 3/16 Zdroj: Milan Holakovský ANKETA: Co pro vás znamenal Karel Schwarzenberg? 4/16 Zdroj: Milan Holakovský ANKETA: Co pro vás znamenal Karel Schwarzenberg? 5/16 Zdroj: Milan Holakovský ANKETA: Co pro vás znamenal Karel Schwarzenberg? 6/16 Zdroj: Milan Holakovský ANKETA: Co pro vás znamenal Karel Schwarzenberg? 7/16 Zdroj: Milan Holakovský ANKETA: Co pro vás znamenal Karel Schwarzenberg? 8/16 Zdroj: Milan Holakovský ANKETA: Co pro vás znamenal Karel Schwarzenberg? 9/16 Zdroj: Milan Holakovský ANKETA: Co pro vás znamenal Karel Schwarzenberg? 10/16 Zdroj: Milan Holakovský ANKETA: Co pro vás znamenal Karel Schwarzenberg? 11/16 Zdroj: Milan Holakovský ANKETA: Co pro vás znamenal Karel Schwarzenberg? 12/16 Zdroj: Milan Holakovský ANKETA: Co pro vás znamenal Karel Schwarzenberg? 13/16 Zdroj: Milan Holakovský ANKETA: Co pro vás znamenal Karel Schwarzenberg? 14/16 Zdroj: Milan Holakovský ANKETA: Co pro vás znamenal Karel Schwarzenberg? 15/16 Zdroj: Milan Holakovský ANKETA: Co pro vás znamenal Karel Schwarzenberg? 16/16 Zdroj: Milan Holakovský ANKETA: Co pro vás znamenal Karel Schwarzenberg?

Jeho smrt přišla 12. listopadu ve Vídni. Rakev byla do kostela převezená ve středu 6. prosince a vystavená bude do pátku 8. prosince do 22 hodin. Ostatky budou poté převezeny do katedrály sv. Víta na Pražském hradě, kde se v sobotu 9. prosince uskuteční pohřeb se státními poctami. Po sobotním obřadu budou Schwarzenbergovy pozůstatky uloženy do rodinné hrobky u zámku Orlík.

Obřad jen pro pozvané

Sobotní obřad ve svatovítské katedrále bude přístupný jen lidem, kteří obdrželi pozvání od rodiny zesnulého. Jiní zájemci mohou sledovat přenos České televize, na Hradě je ohlášena velkoplošná obrazovka v blízkosti chrámu. Po obřadu budou Schwarzenbergovy pozůstatky uloženy do rodinné hrobky u zámku Orlík.

Zdroj: Eliška Stodolová