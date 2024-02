Je to v důsledku toho, že na výstavbu tramvajové trati, respektive její prodloužení na Libuš, kdy se prodlužovala 17 a 27, je čerpaná evropská dotace ve výši 300 milionů korun. A v té dotaci je explicitně uvedeno, že to slouží jako náhrada za méně ekologickou autobusovou dopravu. Po úseku ulice Generála Šišky, kde jezdila 165, kde se bavíme i o prodloužení 215, musí jezdit ekologická vozidla typu tramvaje. Z toho důvodu nepůjde ani prodloužení autobusové linky 215.

Proto po úseku tedy nemůže jezdit žádný autobus. Nicméně 165 jezdila ze Zbraslavi až na Jižní Město. Stěžují si i lidé z Kunratic, kterým se tak zkomplikovala doprava. Nejde tedy zachovat alespoň část trasy 165 mimo ulici Generála Šišky?

Byla prodloužená 139, která občas zajíždí na Zbraslav. Bohužel je to s přestupy. Dostanete se 139 k tramvaji na Nádraží Modřany, tramvají můžete pokračovat dál a potom bohužel zase přestoupit. Je to nešťastné, nevyhovuje nám to. Protestovali jsme proti tomu u pana náměstka Hřiba, u ROPIDu, Dopravního podniku, ale kvůli té dotaci to nikdo neudělá, protože by museli vrátit 300 milionů korun.

Zrušená linka autobusu 165 komplikuje seniorům dopravu na Polikliniku Modřany

Takže to nemá řešení a musí to zůstat tak, jak je?

Je to šílené. Řešení máme alespoň nějaké, protože víme, že je to pro lidi komplikované, dostat se právě k poliklinice od tramvaje. Proto alespoň linka 117, která jezdí z Komořan, by mohla mít zastávku blízko polikliniky. Teď jsme se domluvili s ROPIDEm a prověřujeme místo dočasné zastávky. Poté by se tam vytvořilo trvalé stavební řešení, že by autobus zajížděl přímo do ulice Soukalova, což je poliklinika, aby to zejména senioři neměli tak daleko.

Za jak dlouho by mohla zastávka vzniknout?

Během pár měsíců. To provizorní řešení může být relativně rychle. Je to potřeba nakreslit, vyparkovat, stanovit značky. Takže třeba během čtvrt roku by to mohlo být, ale je to 117 a neřeší nám to ulici Generála Šišky. Ona se na nás žene i jiná katastrofa. Dvorecký most je také financovaný z dotací a 190, která jezdí z Beránku na Smíchovské nádraží, bude zkrácená. My jsme z toho fakt nešťastní, ale nevím, co s tím. Snažíme se vytvořit senior taxi nebo něco podobného.

Na nedostupnost senior taxi, které již funguje v jiných městských částech, si lidé také stěžují. Proč už nejezdí po Praze 12?

Zatím jsme se nedohodli s kolegy v radě. Je to z důvodu finančních nákladů, které jsou několik milionů korun ročně. To řešení jsem přinesl z Prahy 6, máme to celé připravené, ale je potřeba si říct, jestli do toho má Praha 12 investovat nebo zda ty peníze budou.

Takže se v brzké době ani tímto způsobem seniorům neuleví?

Musí dojít k dohodě, že v rozpočtu ty peníze jsou, ale pro letošní rok alokovány nejsou. Muselo by vzniknout rozpočtové opatření. Jestliže by na tom byla dohoda, tak realizace by mohla být v řádu několika měsíců. Musíte ale připravit soutěž, to je třeba do půl roku. Než připravíte podmínky, musíte mít nějakého administrátora a musí se to vysoutěžit. Nějaké týdny trvá průběh a vyhlášení. Kdyby to běželo jako na drátkách, tak minimálně třeba čtyři měsíce to potrvá, ale vždycky se to někde může zadrhnout.

Zdroj: Eliška Stodolová

Ještě se vrátím k zrušené lince 165. Tramvaj vedoucí na Libuš je sice dobrá věc, ale pro seniory nebo lidi na vozíku, popřípadě úplně nepohyblivé lidi, není tramvajová linka, se kterou musí několikrát přestupovat, řešením. Místo přímé trasy 165 teď musí i třikrát přestoupit…

Naprosto souhlasím, soucítím s nimi a opravdu nám to nevyhovuje. Z dobré věci, jako je prodloužení tramvaje, což je určitě dobrá věc, protože zase na druhou stranu se lidé velmi rychle dostanou do centra třeba k Národnímu divadlu a využívá to řada lidí, tak se nakonec stane vlastně částečné neštěstí, protože ublížíte lidem, že jim vezmete 165. Není to ale ani v kompetenci městské části. Je to všechno záležitost hlavního města Prahy, Dopravního podniku a hlavně ROPIDu. Hlavní město Praha objednává u ROPIDu jako organizátora dopravy spoje, ale kvůli té dotaci to prostě nechtějí udělat.

Říkáte, že tramvaj je dobrá věc. Takže její výstavbu jste podpořil?

Pomohl jsem tramvaji, aby vznikla. Byl tam zablokovaný prodej pozemků. Nemělo to pravomoc, ústavní povolení, mohli přijít o dotaci, protože jí museli vyčerpat do určitého období. Podařilo se nám kontaktovat vlastníky pozemku a udělat směnu. Součástí dohody bylo odblokování stavebního řízení, takže to nabylo právní moci a mohli začít stavět. Měli problém i u dalšího pozemku s vyvlastněním, které se protahovalo. Já jsem se s nimi spojil, domluvil jsem, že mohli na tom pozemku kácet, když ještě nebyl vyvlastněný.

Takže postavíte „dítě“, které je super, že ty lidi z Kamýku můžou jet k radnici, na Nádraží Modřany, Braník a k Národnímu divadlu a říkáte si, že je to super věc. A teď vám do toho hodí vidle město. Víte, že vám zrušují 165 a lidi místo toho, aby byli z tramvaje nadšení, najednou nemůžou jezdit 165 a je z toho průšvih. Takže jsem také zklamaný, ale prostě vidím, kam můžu dosáhnout, co můžu vybojovat a co nemůžu vybojovat. Jsem na straně lidí, ale tahám za kratší konec provazu.

Zpívající právník Ivo Jahelka se inspiroval Deníkem a zpíval o zrušené lince 165

Myslíte si tedy, že odpovědnost jde za hlavním městem Prahou. Budete na ni vyvíjet nátlak, ať hledá řešení?

To chceme pořád. Říkáme jim, ať buď obnoví linku 165, nebo ať najdou nějakou alternativu. Ať nám pomůžou dostat seniory k poliklinice. Řešíme to od chvíle, co se tramvaj otevřela. Ale jak to zatím sleduji, tak světlo na konci tunelu nevidím. Někdo by musel jít do rizika, že řekne „dobře, uděláme nějakou alternativní trasu a budeme doufat, že jsme neporušili podmínky dotace a nebudeme vracet 300 milionů“. Jestli se pod to někdo podepíše, to nevím.

Lidé si také stěžují na špatný stav podchodů, které na trase prodloužené tramvaje jsou. Jak to řešíte?

Snažíme se pomoct Technologiím hlavního města Prahy, které dělají osvětlení, a Technické správě komunikací, která má podchody. Třeba podchod u Sofijského náměstí, u zastávky Poliklinika Modřany, je nově vymalovaný a jsou tam i nová světla. Snaží se to tedy postupně měnit za kvalitnější osvětlení.