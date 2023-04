O tom, že se má budova radnice rekonstruovat, rozhodlo předminulé vedení v roce 2018. Proběhlo i referendum, které potvrdilo, že má radnice zůstat tady. Jako předešlá koalice jsme zdědili projekt, vysoutěžili jsme projektanta a během minulých čtyř let jsme to dotáhli ke stavebnímu povolení a územnímu rozhodnutí. Takže dnes je projekt „v mašličkách“ připravený.

Měli jsme přislíbenou půl miliardovou vratnou dotaci z magistrátu a z fondu životního prostředí dalších 230 milionů. Podmínkou magistrátu ale bylo, že se musíme s cenou radnice dostat na 915 milionů a dotaci začít čerpat v minulém roce.

Do toho předtím přišel covid a loni válka na Ukrajině, ale hlavně enormní zdražení cen stavebních prací. Přepočítání na stávající ceny vyšlo na miliardu a půl ještě před soutěžením. Zvážili jsme v danou chvíli, že si nemůžeme dovolit za dvě miliardy rekonstruovat starou budovu.

Budete znovu jednat s magistrátem?

Čekali jsme, až se utvoří koalice, ale ano. Je to cesta, kterou máme před sebou. Nicméně jsme plánovali stěhování budovy kvůli rekonstrukci a faktem je, že stávající budova vyžaduje neustálou údržbu a opravu tak, aby byla provozuschopná, a to je kontraproduktivní k budoucí rozsáhlé rekonstrukci. Aktuálně jsme se rozhodli, že utápět další peníze nesmyslně do staré budovy je špatně, proto dojde ke stěhování do nové na Vinici.

Na jak dlouho tam budete?

Máme vysoutěženého stěhovacího manažera a během letních měsíců stěhování začne. Záměr jsme schválili minulý týden na radě. Smlouvu máme na dobu plánované rekonstrukce. Od září bychom měli teoreticky sedět v novém. Současně záhy zadáme ekonomickou analýzu, která určí, zda se máme vrátit k rekonstrukci nebo se máme vydat jinou cestou, zůstat v nájmu, koupit si budovu.

Území Vlasty může dostát pozitivních změn, má velký potenciál, ať už tu radnice zůstane, nebo ne. V dnešní turbulentní době by ale bylo nezodpovědné začít stavět bez analýzy, která zohlední vyšponované ceny. Navíc nyní potřebujeme především nové školy, které jsou nákladné.

Co se bude dít s kulturním centrem Eden?

Je to takový kostlivec, který tu roky leží. Podle posudků by byla budova rekonstruovatelná, ale za enormně vysoké náklady. Z participace vznikl závěr, že občané v místě chtějí kulturní zařízení. Vítězný projekt byl vybraný mezinárodní porotou. Má tam vzniknout budova, kde v suterénu bude kulturní sál, nad ním obchody a potom byty.

Projekt je hotový a máme ambici ho dotáhnout do úrovně územního rozhodnutí. Potom budeme shánět finance na realizaci. S tím ale ještě čekáme, až se rozhodne, co bude s radnicí. Pokud z ekonomické analýzy vzejde, že tu radnice nebude a bude tu například bytová výstavba, tak by potenciál území byl úplně jiný.

Aktuálně také řešíte rušení pošt. Co si o něm myslíte?

Záhy po oznámení se nám podařilo jednat se zástupcem pošty. Proběhlo to ale ve stejném módu jako jinde. Vysvětloval nám, že je špatná ekonomická situace a dochází peníze i na výplaty. Uklidňovali nás tím, že nám sice o 50 procent klesne počet pošt, nicméně počet přepážek, pracovních míst, klesne jen o 25 procent.

To znamená, že pošty jako třeba ta na Solidaritě, kde je trvale obsazených ¾ přepážek, doplní tak, aby jely na plný výkon a tím dotáhnou ztrátu. Druhý argument, se kterým pracovali, byl slib, že důsledně oddělí pomalé a rychlé přepážky. Tím se prý zefektivní výdej. Apeloval jsem na ně, aby alespoň vznikla kampaň, která lidem ukáže, že je možné se předem objednat na konkrétní čas a na řadu jdete rovnou, bez fronty. To jsem sám ještě nedávno nevěděl.

Myslíte tedy, že to bylo předem špatně komunikované?

Oznámení šlo ven před schválením vládou a projednání sněmovnou. Nám jde primárně o poštu v Edenu. Ta byla otevřená nedávno, před pár lety. Je to pošta moderní, má rychlé odbavení, ale hlavně je to jediná pošta na Praze 10, kde se dá zaparkovat autem.

Invalida přijede do garáže a poté vyjede výtahem přímo k poště. Žádná jiná naše pošta to neumožňuje. Ve Sportovní je bezbariérová pobočka, ale jen na zazvonění a máme informace od občanů, že se mnohdy nedozvonili.

Takže jste požadovali alespoň výměnu rušené pobočky?

Spíše chceme zachovat poštu navíc, právě tu v Edenu. Je to nejmenší pošta, má jen tři přepážky, nemá to náročný provoz. Nemá ale tak velký záběr jako jiné pobočky, které zůstanou otevřené a když to vyhandlujeme za cokoliv jiného, tak to bude špatně.

Jejich reakce byla odmítavá. Přitom v Hradci Králové pobočku přidali. Z jednání jsme se nerozcházeli v dobrém rozpoložení. Slíbil jsem jim, že si budu pečlivě monitorovat, zda někde poštu přidají nebo ne. Tvrdili ale, že se to v žádném případě nestane.

Desítka rozjela projekt obědů pro seniory a zprostředkovává výměnu bytů. Je o služby zájem?

Z našich třinácti škol se šest projektu účastní. Senioři se průběžně přihlašují i odhlašují. Funguje to tak, že za 78 korun si senior odnese plnohodnotný oběd. Podle našich dat službu využívají a projekt zaujal i další města, která se u nás inspirovala.

A výměna bytů dřív fungovala tak, že se muselo zažádat a potom si sehnat partnera, se kterým výměna proběhne. My nyní zájemce na bytovém odboru párujeme, ve smyslu mini realitní služby. Nic nás to nestojí, lidem to přitom výrazně ulehčí situaci.