/ROZHOVOR/ Na pódium si ji v den vítězství – 28. ledna – pozval budoucí prezident Petr Pavel jako jednu z prvních. Není se čemu divit. Jako jeho pravá ruka měla pod palcem veškerý jeho program a dobrovolníky po celé republice. Po boku generála byla ale pětačtyřicetiletá Linda Jozwiak Kopecká mnohem dříve, než se rozjela samotná prezidentská kampaň.

Linda Jozwiak Kopecká s Petrem Pavlem a Evou Pavlovou. | Foto: Zuzana Bönisch

Působila jste 15 let v Bruselu, kde jste pracovala v Pražském domě a následně vedla kancelář europoslance. Co vás přimělo vrátit se zpátky do Prahy?

S manželem jsme si řekli, že jestli se neodstěhujeme teď, tak už nikdy… Dítě mělo jít do první třídy. Dohodli jsme se tedy, že už nebudu usilovat o další pozice v Bruselu a vrátíme se tak, aby Alex nastoupil do školy právě v Praze. Zpátky jsem tedy šla s otevřenou hlavou, bez jakékoli domluvené práce.

A kdy došlo k prvnímu setkání s generálem Petrem Pavlem?

S panem generálem jsem se poprvé potkala – na doporučení známého z jednoho projektu – někdy v prosinci 2019 nebo v lednu 2020. Přesně už si to nevybavuji.

Tedy ještě před pandemií covidu…

Ano, bylo to těsně před pandemií. V tu dobu jsem byla zrovna v Praze sama, protože manželovi nevyšel přesun do Prahy na první dobrou… Generála Petra Pavla jsem potkala ve chvíli, kdy už jsem netoužila po žádné kariéře, chtěla jsem být hlavně maminkou.

Jemu v tu dobu chodila pozvání na různé akce a nebyl schopen to zkoordinovat. Pomáhalo mu s tím spoustu lidí, což ale způsobilo, že v tom byl ještě větší zmatek, než kdyby si to řídil sám.

Jak náročné bylo v tom udělat pořádek?

Po nástupu mi trvalo měsíc, než jsem nastavila všechny principy, procesy a dohledala všechny maily. Chtěl také, abych ho na akcích doprovázela.

Když jsem se tedy zorientovala a všechno rozplánovala až do května 2020, přišel nám do toho covid. Všechny akce jsem pak následující dva týdny musela zase rušit.

Byly to primárně besedy, které jste pomáhala koordinovat?

Přesně tak. Besedy nejen pro školy, ale i pro veřejnost. Poptávka byla opravdu velká.

Někteří lidé vnímali besedy jako začátek kampaně. Bylo to tak?

Do spolku Pro bezpečnou budoucnost jsem vstupovala ve chvíli, kdy fungoval asi dva tři měsíce. V tu dobu jsme to vážně neřešili. Ale pravda je, že od prvních besed jsem slyšela, jak se ho lidé ptají, jestli bude prezidentem. Po generálovi byla poptávka.

Po dlouhé době jste přijela do Prahy a chtěla být hlavně matkou. Besedy ale přerušil lockdown. Nebylo to nějaké znamení?

Když nastal lockdown, myslela jsem, že pro mě práce u generála Petra Pavla končí. Chtěla jsem za ním jít s tím, že už mě asi nebude potřebovat. A on sám přišel s tím, že nechce být během covidu nečinný, že chce založit sbírku.

Vrhla jsem se tedy do něčeho, co jsem do té doby nikdy nedělala – například jsem rozjela spolupráci s neziskovkami.

Jak se to dalo zvládat doma s malým předškolákem, bez manžela?

No vtipné je, že manžel nakonec vyhrál konkurz a 2. března 2020 po sedmi letech, kdy každý týden pracovně odlétal, za námi nakonec ještě před lockdownem přijel. Deset dní jsme fungovali, deset dní jsme žili v iluzi, že si konečně všechno sedlo.

A jemu pak zavřeli kancelář, dítě nám poslali ze školky domů a začal cirkus, který zažívali asi všichni. Některým to možná vyhovovalo, ale věřím, že většina lidí z toho měla hlavu „v pejru“.

Když jste zmínila spolupráci s neziskovými organizacemi. V rámci iniciativy Spolu silnější byla jednou ze spoluprací ta se Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, který díky vám nakoupil pro sociální pracovníky a tlumočníky znakového jazyka průhledné přepážky, aby neslyšící klienti mohli odezírat. Jak těžké bylo vybrat neziskové organizace?

Když jsme 6. dubna 2020 sbírku spouštěli, měli jsme za sebou už technický rámec. Nastavili jsme si pravidla, hodně jsme dali na reference. A důležité také bylo naše rozhodnutí, že nebudeme pomáhat jednotlivcům, ale těm, kteří pomáhají pomáhat.

Organizace neměly přepážky, chyběly roušky, dezinfekce, látky na roušky. V průběhu času se měnily potřeby organizací a na to jsme museli vždy operativně zareagovat. Já sama jsem za tři měsíce zadministrovala 70 projektů.

Mám radost, že se po sbírce ukázalo, že ani jeden projekt, který jsme podpořili, nebyl problematický. Peníze se dostaly tam, kde byly potřeba.

Kdo všechno spolku pomáhal?

Od začátku to bylo postavené tak, že donoři – skupina podporovatelů – finančně zajistila chod spolku. To proto, abychom vybraných sto procent peněz mohli dát přímo na projekty, aby se peníze neutopily v provozních výdajích. Říkali jsme si, že by bylo skvělé, kdyby se ve veřejné sbírce podařilo vybrat 200 tisíc korun. A nakonec to byly necelé dva miliony.

V čem byl hlavní úspěch sbírky? Generálovo jméno?

Stoprocentně. Kdyby si založil sbírku například Jan Novák, asi by tolik nevybral. Generál Petr Pavel svou osobností zajišťoval důvěryhodnost sbírky. A naše další velké plus bylo, že jsme byli schopni zareagovat na nastalou situaci okamžitě.

Linda Jozwiak Kopecká.Zdroj: se souhlasem L. Jozwiak Kopecké

Například nadace a nadační fondy, které mají správní rady, měly složitější procesy schvalování. My jsme si během 48 hodin řekli pravidla a lidem jsme hned posílali peníze. Okamžitě jsme také dokázali fungovat i na sociálních sítích.

Kolik jste v té době naspala?

Málo. (smích) Měla jsem doma školče, snažila jsem se s ním něco dělat, do toho zařizovat, telefonovat, po nocích doladit. Znám dva typy lidí. Jedni přišli během covidu o práci. Ale většinou, kdo ji měl, tak měl během covidu dvakrát tolik práce.

Náročné pracovní tempo jste znala i z Bruselu. Jak dlouho jste vůbec zůstala doma se synem?

V Belgii jsou ženy s dětmi doma pouhé čtyři měsíce. Ale v evropských institucích je to lepší – až do jednoho roku. U mě byla situace ale trošku jiná. Čtyři dny před tím, než jsem rodila, mě oslovil kandidát na europoslance Miroslav Poche s nabídkou, jestli bych mu v případě zvolení vedla kancelář.

Říkala jsem mu, že nemohu nic slíbit, když jsem ještě ani nerodila. A on řekl, že by na mě první tři měsíce počkal.

Syna Alexe jste tedy dala v roce do jeslí?

V devíti měsících. Europoslancem se Mirek stal a já jsem věděla, že při delší odmlce bych se už do toho kolotoče nedostala. Nešlo by to. Když se buduje kancelář, je potřeba tam hodně věcí nastavit hned na začátku. Zkombinovala jsem si tedy home office se dvěma dny v týdnu v práci, kam jsem si jezdila odpočinout. (smích)

Když se na tu nabídku podíváte zpětně, byla osudová? Čtyři dny před porodem…

Upřímně? Když jsem zjistila, že kandiduje, napadlo mě, že mě osloví. Ale sama jsem se mu nepřipomínala, nechala jsem to být. A právě na konci těhotenství se sám ozval. Asi to tak mělo být. Navíc jsem si uvědomovala, že by dlouhodobě stejně nešla má předchozí pozice skloubit s dítětem.

Buď bych musela šidit dítě, což bych nedokázala, nebo by bylo potřeba nastavit systém, který by však byl nefér vůči kolegům, protože bych nebyla schopná být na večerních akcích tolik jako oni… Vtipné je, že zrovna nedávno jsme se s manželem smáli, když mi připomínal, že jsem se chtěla vrátit do Česka, kde bych to tempo zvolnila.

Doslova mi řekl, že vždycky, když něco nechci, tak se to samo stane. A tak to v životě mám. Všechny důležité věci se mi nakonec stanou.

Byl návrat do Prahy po tolika letech těžký?

Hodně lidí z Bruselu mě varovalo, ať to nedělám, ať se do Čech nevracím, že tu nebudu šťastná, že nebudu mít svou kariéru jak zužitkovat. Je pravda, že na začátku jsem si tu dala pauzu. Ale pak se to stejně začalo na mě hrnout.

Manželovi nevyšel první transfer za námi, umřela mi maminka. A já v Praze zjistila, že moje patnáctiletá kariéra v Bruselu je tu opravdu neprodejná. Napsala jsem životopis, ale v podstatě jsem neuměla prokázat, co umím.

Chodila jste na pohovory?

Byla jsem jen na jediném. Nejsem ten typ, který by chodil a klepal na dveře… Odpověděla jsem ale na jeden inzerát, který mě hodně oslovil. Ředitel jedné velké marketingové firmy hledal svou pravou ruku, která by mu pomohla s řízením, prací s lidmi, vykrývání toho, co on už nestíhal.

Tak, jak byla pozice v inzerátu popsána, vypadala jako super manažerské místo, kde bych mohla uplatit jazyky, své kompetence…

A na čem to ztroskotalo?

Během pohovoru z něj vypadlo, že by spíš potřeboval někoho, kdo by mu vozil děti do školy, pomáhal s pronájmem Airbnb bytů. Ve skutečnosti tedy hledal spíše osobní asistentku vykrývacího typu.

A právě v tu chvíli, kdy přišlo toto rozčarování, kdy jsem si uvědomila, že tu nikdo není moc schopen pochopit, co všechno jsem dělala jako akreditovaná asistentka europoslance, si mě pozval na schůzku generál Petr Pavel. Měl přesnou představu, co to znamená mít tento bruselský pracovní profil. To setkání přišlo jako na zavolanou.