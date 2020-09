ON-LINE reportáž ke koronaviru ZDE.

„Používejme zdravý rozum,“ apeloval na občany primátorův náměstek pro bezpečnost Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN), když oznamoval, že po víkendu by se dovnitř úřadů, obchodů či restaurací neměl dostat nikdo, kdo předtím nepoužije dezinfekci.

Krajská hygienická stanice tak nad rámec opatření ministrestva zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha (za ANO) o plošném nošení roušek zavádí další prevenci proti koronaviru.

„Jsou to účinná preventivní opatření, která mohou zabránit dalším celoplošným restrikcím včetně – nedejbože – omezení provozoven. Prosím proto, aby je Pražané dodržovali,“ řekl Hlubuček. Podle něj stoupají počty nemocných v Praze „závratným tempem“ a účinnost nových opatření se projeví nejdříve za deset dnů. Například ve čtvrtek hlásila pražská hygienická stanice 179 nových případů a celkem 1884 potvrzených nemocných na území hlavního města.

„Není možná komfortní nosit roušku nebo si všude při vstupu dezinfikovat ruce, ale je to účinné a nic nás to nestojí,“ dodal Hlubuček s tím, že kontrolovat použití dezinfekčních prostředků u vchodu by mohla například bezpečnostní služba – ochranka už nyní upozorňuje návštěvníky některých nákupních center na povinnost zakrytí úst a nosu.

Strážníci městské policie už teď kontrolují (a případně pokutují), jestli cestující nosí roušky v městské hromadné dopravě. Strážnici se mohou podle Hlubučka namátkově zaměřit i na dodržování nového nařízení. Primární odpovědnost však bude mít provozovatel.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) na tiskové konferenci uvedl, že Praha je ochotna pomoci posílit kapacity hygienické stanice, která nezvládá trasovat kontakty pozitivně testovaných lidí. Podle Hřiba už teď trasuje „vše, co má ruce a nohy“. Situaci by mohli zlepšit dobrovolníci z Červeného kříže nebo brigádníci.

„Například ve čtvrtek (hygienici) zkontaktovali 640 případů, v pondělí zabezpečili osm stovek hovorů. Je to ohromné množství práce a v některých případech přesahuje čas kontaktování v rámci trasování 72 hodin,“ sdělila radní pro zdravotnictví a sociální politiku Milena Johnová (Praha sobě).

Hřib: Vláda si neudělala domácí úkoly

Radní Hlubuček rovněž doporučil lidem, aby sami nakažení koronavirem obvolali ty, s nimiž přišli do styku – urychlí tím přetíženým hygienikům práci. O „samotrasování“ se přitom zmínil i předseda menšinové vlády Andrej Babiš (ANO), ale po pár dnech zase prohlásil, že takzvaná chytrá karanténa funguje a hygiena situaci zvládá.

Na pátečním jednání se bezpečnostní rada hlavního města dohodla, že ke stávajícím 17 odběrovým místům do dvou týdnů přibudou ještě další dvě lokality v Praze 6, kde se budou lidé moci nechat testovat (Vítězné náměstí a Džbán). Dvacáté testovací místo by mělo být v centru. Brzy by měla vzniknout také interaktivní mapa, která ukáže na webu bezpecnost.praha.eu zájemcům o test na covid-19 volná místa či nejmenší koncetraci čekajících.

Při té příležitosti si Hřib rýpl do premiéra Babiše, který byl sice „kontrolovat frontu u Nemocnice Na Bulovce, ale stát nezajistil dostatečný počet odběrových míst, aby občan nemusel pátrat po tom, kde bude čekat nejkratší dobu.“ Praha totiž podle Hřiba nemá žádné zdravotnické zařízení s certifikovanou laboratoří. Kapacity testovacích míst navíc zaplňují podle zástupců magistrátu i obyvatelé Středočeského kraje, „protože v okolí Prahy je systém nefunkční“. Podle Hřiba to svědčí o tom, že si Babišova vláda přes léto „neudělala domácí úkoly“.

Pražský primátor novinářům také řekl, že hlavní město disponuje zásobou osmi set tisíc roušek a dalších sto tisíc kusů má přiletět z partnerského města Tchaj-pej, které Hřib nedávno navštívil jako člen tchajwanské delegace spolu s Milošem Vystrčilem (ODS), předsedou Senátu. Praha má navíc pro „klíčové profese“ 300 tisíc respirátorů a 50 tisíc litrů dezinfekce. Magistrát přesto požádal Vojtěchův vládní resort o dodání respirátorů pro 44 tisíc zaměstnanců škol. Podle Hřiba by mělo jít o příděl minimálně deseti kusů na hlavu.

Praha na covidovém semaforu zůstává oranžová

Nejvýznamnějším lokálním ohniskem je i nadále Praha. Pozitivní záchyty v hlavním městě tvoří 23 – 26 % v celé České republice. Nárůsty nových případů v Praze činí za poslední týden denně průměrně 210, na 100 tisíc obyvatel je to za posledních 14 dní asi 170 pozitivních případů. Nadále platí, že z větší části jsou případy zaznamenávány u mladší a střední generace, s převážně bezpříznakovým nebo mírným průběhem onemocnění. U případů, kde je objasněn zdroj nákazy, je nejčastěji zjištěna souvislost s výskytem v rodinně nebo na pracovišti, či s návštěvou společenských akcí (svatby, rodinné oslavy a setkání) a s výskytem ve sportovních klubech, a to jak profesionálních, tak i amatérských (hokej, fotbal).

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR