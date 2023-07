Herec Jaroslav Dušek poskytl rozhovor, ve kterém pozdvižení vyvolala jeho slova o onkologických onemocněních. Na herce se snesla kritika, ovšem, jak bývá v českém prostředí sociálních sítí zvykem, Duškova slova se stala terčem parodie či výsměchu. Reagoval třeba i ROPID, organizátor veřejné dopravy v Praze a středních Čechách.

Jaroslav Dušek. | Foto: Jiří Hanzel

„Moje maminka zemřela na rakovinu. To byla její volba. Všichni umřeli na rakovinu. Babička, děda z máminy strany. A co je to rakovina? Tak se ptejme. Umřeli na rakovinu. A vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu? A já si myslím, že umře na to, že nenávidí život. To vím. Ten člověk nemá rád život, nemá rád sám sebe,“ řekl Jaroslav Dušek v ukázce rozhovoru, který poskytl autorovi podcastu Čestmíru Strakatému.

Ukázka rozhovoru od Čestmíra Strakatého:

A netrvalo dlouho a třeba organizátor integrované dopravy ROPID jeho slova parafrázoval při oznámení o zpoždění pražských autobusových linek.

„V odpolední špičce registrujeme zpoždění v autobusové síti. Dnes zejména na linkách 123, 167 a 191, které se zpožďují v ulici Duškova, pravděpodobně proto, že nesnáší život a ještě nepřišly na to, že to mohou otočit,“ objevilo se na sociální síti Twitter.

„Občas si dovolíme reagovat s jistou nadsázkou i na události, které aktuálně hýbou sociálními sítěmi. Zvyšujeme tím povědomí o veřejné dopravě i u lidí, kteří naše kanály nesledují,“ řekl Pražskému deníku mluvčí ROPID Filip Drápal. „Ve výsledku tak pomáháme navádět další uživatele veřejné dopravy k využívání praktických informací o každodenním provozu,“ doplnil.

Spojit českého herce s dnes už filmovou klasikou Forrest Gump se zase rozhodl uživatel Twitteru s přezdívkou Zevloun. „Život je jako bonboniéra. Když ji nemáš rád, dostaneš rakovinu,“ parafrázoval Duškovo vyjádření.

A na jednu z nejslavnějších Duškových rolí odkazuje zase Tomáš Kučera: „Tady Dušek dostal asi taky tenkrát od Kodeta hodně velkou ránu do hlavy, no,“ napsal a připomněl snímek Pelíšky.

Daleko víc ale sklidil populární český herec za svá slova kritiku. Jeho vyjádření odmítli lékaři, ministr zdravotnictví i lidé, kteří mají s onkologickým onemocněním zkušenost.

Našli se i tací, kteří se Duška zastali a vysvětlovali jeho slova tak, že optimističtí lidé mají větší šanci na uzdravení a o nemocech a jejich průběhu rozhoduje i náš životní styl a mentální nastavení.